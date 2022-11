El contexto del Mundial de Catar no ha sido ajeno a la polémica, pues todo lo que se ha hablado alrededor de los preparativos de la copa del mundo ha generado rechazo en diferentes países.

Las celebridades que han asistido o han declarado en relación con la competición tampoco se han salvado de la controversia y, esta vez, fue el turno de Maluma.

Y es que, en una entrevista para un medio local, el cantante antioqueño opinó acerca de los preparativos del Mundial y los derechos humanos de trabajadores inmigrantes en el país anfitrión.

Ante la pregunta: “¿No tienes problemas con las violaciones de derechos humanos en este país?”, hecha por el periodista, Maluma, con cierta incomodidad, respondió: “Sí, pero es algo que no puedo resolver. Solo he venido aquí para disfrutar de la vida y de la fiesta del fútbol. No es algo en lo que tenga que involucrarme, en realidad. Estoy aquí disfrutando de mi música y de mi hermosa vida, jugando al fútbol también”.

No obstante, esto no habría sido suficiente para el entrevistador, quien siguió preguntando acerca de la misma temática. De hecho, esta persistencia hizo que Maluma simplemente se levantara y se marchara, dejando al periodista hablando solo.

El hecho generó todo tipo de reacciones, principalmente de otras celebridades, como es el caso de la actriz y bailarina vallecaucana Carolina Ramírez, quien dejó muy clara su postura frente a la actitud del artista paisa.

Ramírez, de 39 años, publicó varias historias en su cuenta de Instagram hablando sobre lo ocurrido en la entrevista, así como las palabras del artista urbano, dejando claro su desacuerdo y malestar por lo sucedido: “Lo voy a decir en argentino porque suena lindo: Maluma eres un pelotudo. En colombiano sería: Maluma, que man tan güe… -mencionó- “Cada quien que haga de su cu… un valero, pero bájale a la soberbia, papi, que el camino es largo”.

Así mismo, se encargó de responderle a varios internautas por el mismo medio, afirmando que les molestó más su postura frente a lo sucedido en la entrevista de Maluma que las vulneraciones de los derechos humanos en Catar.

La alegría de ‘Papi Juancho’



El mismo Maluma, poco tiempo después de la polémica entrevista, hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram, manifestando su felicidad por estar en territorio catarí.

"Que orgullo estar acá, representando y sintiéndome orgulloso de mi país, mi tierra y mi cultura latina. Este momento vivirá por siempre en mi corazón y nada ni nadie podrá arrebatármelo”, mencionó.

“Gracias a todos por creer y por dármela. ¡Sin ustedes, los fanáticos reales, nada de esto sería posible! Ahora si, a prender pa’ cantar en la final. ¡Los amo con todo mi corazón y nunca olviden que los sueños se hacen realidad!”, dijo Maluma en la descripción del video.

Varios internautas y algunos colegas del artista paisa le manifestaron su apoyo en la caja de comentarios, mencionando que está representando a Colombia y Latinoamérica en el Mundial de muy buena manera.

“Felicidades hermano, gracias por representarnos en Catar”, escribió el cantautor puertorriqueño Lenny Tavárez. “Muy bien, campeón”, redactó Ricardo Arjona y “Felicidades, mi rey”, le comentó Alex Sensation.

