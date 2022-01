Carolina Ramírez, reconocida por su participación en la serie ‘La Reina del Flow’, está viviendo en Argentina desde el año pasado tras empacar maletas con su esposo, Mario Bacaleinik.



La actriz, de 38 años, sorprendió a varios de sus seguidores al mostrarles por medio de su cuenta de Instagram el percance que había sufrido luego de adquirir una banda depilatoria en Buenos Aires.

“Yo venía haciéndome láser, pero desde que llegué acá no conozco a nadie que me haga láser de confianza”, reveló Ramírez, quien encarnó a ‘Yeimy Montoya’ en la serie transmitida por el canal ‘Caracol’ y que está en la plataforma Netflix.



Como no logró encontrar un experto en depilación, decidió acudir a un proceso casero: compró una banda de cera para retirar los vellos de su cuello.



“Estoy así. Miren la irritación tan… que tengo. ¿Me voy a quedar así para siempre?”, mencionó y señaló esa área del cuerpo que se evidenció notablemente roja.



La caleña les mostró las imágenes a sus más de 2,5 millones de seguidores de la red. El video se difundió en otras cuentas y varios de los internautas aprovecharon para darle recomendaciones. Por ejemplo, le hicieron el llamado a aplicarse crema hidratante.

Según portales especializados, como ‘Philips’, antes de elegir la depilación casera es importante revisar los componentes de la cera para evitar una alergia. Además, se recomienda no someter la zona a altas temperaturas y no rozarla con las prendas.



La también ganadora de un Premio India Catalina no ha compartido recientemente con sus seguidores qué pasó con la irritación.

