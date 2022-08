Carolina Osorio tiene casi 400 mil seguidores en Instagram, donde ha construido una fanaticada. La joven paisa es la hermana menor de J Balvin, quien constantemente publica fotos con ella.



En esta misma red social se abrió a sus admiradores y habló sobre una etapa difícil de su vida. Osorio explicó que tener un hermano famoso, no hace que todo sea más fácil.



Según su relato, cuando estuvo en el colegio sufrió de acoso escolar por parte de otros compañeros. Era una niña tímida, que no se relacionaba con muchos y quería pasar desapercibida.

“Yo prefería no mostrarme por miedo, pena al qué dirán y porque prefería no mostrar algo que yo no era o que me dieran importancia solo por ser hermana de alguien. Quería ser totalmente yo”, confesó Carolina.



Añadió que desde entonces ha tenido problemas psicológicos e inseguridades que aún está intentando manejar. La antioqueña sorprendió a sus seguidores cuando anunció que en un momento de su vida tuvo que luchar contra la depresión.



"En un mundo muchas veces difícil de llevar, por tantas presiones en todos los ámbitos, he pasado por depresiones y por una vida de caídas y levantadas, con problemas, igual que todos. Gracias a Dios, con el apoyo de los que amo”, expresó Osorio.



La joven de 28 años manifestó que sus problemas de autoestima empezaron cuando sufrió un inconveniente en la mandíbula, mientras estaba en el colegio. Por este hecho sus compañeros le hacían chistes y se burlaban de ella.



Carolina Osorio en la actualidad

Carolina Osorio es odontóloga de profesión y ha llegado a ejercer su carrera. Hoy en día se desempeña como modelo, tiene una línea de ropa y es mamá de dos hijas pequeñas.



A pesar de su éxito, Osorio aún vive secuelas del acoso escolar que sufrió en su juventud. Por eso hoy en día, acude a tratamientos para buscar sentirse mejor.



"Hasta el día de hoy, he estado trabajando en mí con psicólogo, medicamentos y hecho todo lo que me ha podido ayudar a ser una mejor persona cada día, creyendo mucho en mí… Créanme que uno puede cambiar, y la mejor manera de uno estar en paz es ser leal a tu esencia, sin miedo a nada. Y aunque aún me falta un montón, no lo pienso parar”, concluyó.



Carolina es la mano derecha de J Balvin, que incluso ha promocionado la línea de ropa de su hermana en sus conciertos y redes sociales. Es usual que la joven pase temporadas con su hermano de gira o en su residencia.

