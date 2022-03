¿Sabía que puede hacer una ‘prueba de fidelidad’ si desconfía de su pareja? Este es el trabajo de la modelo de Playboy Carolina Lekker, quien contó al medio ‘ Daily Star’ que ha ganado miles de dólares realizando este tipo de test.



La hermosa joven, de 24 años, trabaja principalmente como modelo y ha llegado a estar en la portada de Playboy África. Sin embargo, de vez en cuando gana dinero extra al revelar si un hombre está dispuesto a ser infiel.

Normalmente Lekker es contactada por mujeres que sospechan que sus parejas no son tan fieles como ellas creen. La modelo se comunica con aquella persona y le empieza a coquetear.



"Primero me pongo en contacto con ellos en Instagram y espero a que respondan. Sigo conversando hasta que la conversación se calienta", comentó al ‘Daily Star’.

Según la entrevista que tuvo, cuando la charla avanza ella les pregunta si quieren tener una cita. En caso de aceptar, Lekker les cobra dinero y ratifica que pasaron su test y son infieles.



"Si después de hablar mucho quiere reunirse conmigo, recibo el dinero y él no pasa la prueba de lealtad", afirmó la modelo.



En cambio, si el hombre rechaza su propuesta, la modelo no cobra absolutamente nada.



¿Cuánto dinero gana?

Por una sola prueba puede cobrar unos 2000 dólares, es decir, 7,5 millones de pesos colombianos. Con estos test ha llegado a ganar alrededor de 11000 dólares (41 millones de pesos colombianos), según lo revelado al medio citado.



La modelo también confesó qué piensa hacer con el dinero que ha ganado. "Voy a usar este dinero en procedimientos cosméticos para mí", reveló. Además piensa llegar a ser “el cuerpo más caro de Instagram”.



De hecho, Carolina Lekker es amante de las cirugías; ya se ha realizado varios procedimientos como rinoplastias, lipo, inyecciones en los glúteos, entre otros procedimientos.

