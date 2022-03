El pasado lunes, los participantes de ‘MasterChef Celebrity’ tuvieron que enfrentarse a un reto de campo que requirió de gran velocidad. En el Autódromo de Tocancipá, los concursantes tuvieron que correr en karts para llegar a la victoria.



Divididos en tres equipos (rojo, morado y verde), los integrantes tenían que competir para obtener el primer lugar y así poder escoger la proteína, el acompañamiento y el turno en el que les tocaba cocinar.

(Lea además: Yeferson Cossio visitó a Jenn Muriel: 'Hubiera sido nuestro aniversario').

Yo creo que corre mejor que ‘Tatán’ FACEBOOK

TWITTER

En la primera carrera, el motociclista ‘Tatán’ se coronó como el ganador, debido a sus habilidades en la conducción. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando la ex reina Carolina Gómez, también del equipo rojo, rebasó a sus compañeros en la segunda competencia y quedó primera.



Aunque en un principio el actor Aco Pérez llevaba la delantera, en un curva la presentadora lo cerró y se posicionó en el primer lugar. “Paso de primero y justo cuando paso, volteo y veo que viene Carolina Gómez y yo empiezo a acelerar y Carolina ahí”, dijo el intérprete.

(Lea además: Greeicy Rendón sufrió una caída en uno de sus conciertos).

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí).

Las maniobras de la caleña desataron todo tipo de comentarios por parte de sus compañeros, quienes estaban asombrados por su manera de conducir y competir. Ella, por su parte, celebró levantando la mano en forma de victoria.



“Carolina en un momento me cierra y yo digo ‘Ay mi madre, la reina también tiene su calle’”, concluyó Aco. “Yo creo que corre mejor que ‘Tatán’, dijo ‘Corozo’. “Increíble la carrera de ‘Carito’, una champion of the world”, aseguró Martín Karpan.

(Lea además: Yesenia Valencia, de ‘La reina del Flow’ 2, denuncia maltrato en México).

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí).

La ex reina se vió muy feliz compartiendo un mensaje con sus espectadores: “Hay que ser un poco Rock and Roll. Las mujeres somos mucho más que eso, no somos las reinas”, dijo en la entrevista del show.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Abuelo le dio un bastonazo en la cara al acosador de una mujer en un bar

La historia del amable e invencible marinero en quien se inspiró 'Popeye'

Los diez consejos de Oprah Winfrey para ser una mujer exitosa

La reina Isabel II abandona Buckingham y se radica en Windsor