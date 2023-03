Carolina Gómez es una de las exreinas de belleza más queridas por los colombianos. Haber sido elegida como Virreina Universal en 1994 marcó un hito, no solo en su carrera y el posterior desarrollo de la misma en la industria del entretenimiento, sino para todas las personas que la vieron en pantalla y cayeron bajo el encanto de la carismática caleña.



Hoy vuelve a ser la reina, pero esta vez de la pantalla chica, a la que regresa como protagonista de la novela 'Ventino, el precio de la gloria'. Allí interpreta a Martina Pumarejo, una empresaria musical que se aprovechará de los sueños de las talentosas jóvenes para sus propios fines.



"Es una mujer muy diabólica, un demonio creado en su entorno social", dijo Gómez sobre su personaje a EL TIEMPO.

La producción, que se estrenó el 1 de marzo por Caracol Televisión, fue tema de conversación en redes sociales donde destacaron la participación de Gómez, quien está acompañada por el venezolano José Ramón Barreto, como Manolo, y por las integrantes del grupo Ventino, Natalia Afanador, Camila Esguerra, Olga Vives y Makis de Ángulo.

El título de reina favorita

Facebook Twitter Linkedin

Carolina Gómez protagonizó 'La venganza de Analía', producción de Caracol Televisión que llegó a Netflix. Foto: Caracol Televisión

Carolina Gómez ha tenido restaurantes, una productora, concesionarios de motos y una larga carrera como actriz, puertas que se fueron abriendo depués de haber sido coronada como Señorita Colombia en 1993.



"Me gradué del colegio, gané el reinado, empecé a tener una vida pública, todo en dos años", contó Gómez a la revista DON JUAN en el 2013.



Su paso por el reinado fue producto de una situación difícil en el hogar. Después de que el estilista Jorge Efrén Rojas la viera y le propusiera prepararla para la competencia de belleza, la por ese entonces joven Carolina tuvo sus dudas.

"A mí me parecía fatal. Me parecía que ir a un reinado era como si me mandaran a una exposición de ganado. Esa era mi mentalidad en ese entonces", mencionó.



Pero con el objetivo de ayudar en su casa, se fue a la peluquería y arrancó un proceso que resultó con su coronación el 15 de noviembre de 1993, en un vestido de Alfredo Barraza.

Y aunque varias mujeres se disputan el puesto de la reina favorita de los colombianos, sin duda Carolina Gómez está entre las primeras.



Ha sido presentadora de televisión, ha hecho programas de radio, estuvo al frente de Vista Productions -una compañía productora y comercializadora de televisión-, y ha tenido una carrera como empresaria en diferentes negocios.

Carolina debutó como actriz en la telenovela El auténtico Rodrigo Leal e inició una carrera en el mundo de la actuación que se mantiene hasta ahora.



Entró al mundo del cine en 2006 con la película Martinis al atardecer y en 2010 hizo su primera aparición en el cine internacional en la comedia The chosen one, del director franco holandés George Sluizer, en la que compartió escenario con Rob Schneider.



La actriz de 49 años ha fortalecido su carrera actoral en producciones colombianas como 'La teacher de inglés', 'Mentiras perfectas' y más recientemente la exitosa serie 'La venganza de Analía', entre otras.

Más noticias

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO - CON INFORMACIÓN DE LA REVISTA DON JUAN