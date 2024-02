Carolina Gómez reveló cómo se inició su romance con Yeferson Cossio

Yeferson Cossio es un influencer paisa que siempre ha dado de qué hablar por sus actuaciones y polémicas en redes sociales.



Recientemente, Cossio se sometió a un procedimiento quirúrgico para el alargamiento de sus piernas, únicamente por una cuestión estética y no por algo relacionado con su salud.



En su momento, el influencer manifestó que lo hacía porque había recibido muchas críticas de parte de sus seguidores a su aspecto personal y que por eso quería cambiar su apariencia física.

Así mismo, ha sido objeto de publicaciones sobre sus relaciones amorosas, hoy en día con la modelo Carolina Gómez.



Hace algunos días, el influencer y su novia Carolina, fueron invitados a la emisora ‘La Kalle’, en donde se les hizo varias preguntas sobre su relación.



Una de ellas tenía que ver con la fecha en la que se conocieron, pues existen algunas incógnitas al respecto, pues mucho se ha dicho sobre esto, como que inició por una infidelidad en la antigua relación de Cossio.



Por eso, la pareja decidió contar este momento de su vida en la que Cossio aseguró que la primera vez que se vieron fue en mayo de 2022, cuando Cossio aún estaba en una relación con Jenn Muriel, según algunos internautas.



En ese momento, según la pareja, solo se encontraban para hacer contenido juntos, como amigos, pero que poco a poco “los sentimientos cambiaron”.

En la entrevista, la joven modelo, dio la fecha exacta de su encuentro, por lo que el influencer quedó sorprendido y algo descolocado mencionando que no se acordaba del día exacto.



"Ay, ¿Qué dijo? (...) Tiene calor”, le respondió Gómez entre risas.



Más adelante, los comentarios hacia la pareja no se hicieron esperar, puesto que muchos internautas mencionan que Cossio le fue infiel a su anterior novia: "lo mejor que hizo Jen fue dejar ese tipo", "lo bueno es que todo se devuelve", entre otras que no aprueban la relación de esta pareja.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

