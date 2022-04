El viernes pasado, la exreina de belleza colombiana Carolina Gómez fue eliminada del reality de cocina MasterChef Celebrity. Después de su despedida, Gómez apareció en el programa de ‘RCN’ ‘Buen Día Colombia’, sincerándose con los presentadores y televidentes sobre las complicaciones de salud que tuvo durante las grabaciones.

La exreina y actriz fue una de las participantes más distinguidas de la competencia, ya que se ganó el cariño de muchos televidentes debido a su carisma y su perseverancia en la cocina.



El último reto de eliminación, los chefs les dieron la opción de a los participantes de elegir el plato que ellos quisieran cocinar. Desafortunadamente, los ‘pancakes’ de Gómez no pasaron la prueba, por lo que tuvo que abandonar la competencia.

(EN contexto: Carolina Gómez se despide de la cocina de MasterChef).

Que podamos decirnos las cosas en la cara desde el respeto FACEBOOK

TWITTER

El momento de su despedida fue bastante conmovedor para sus compañeros, quienes, con lágrimas en los ojos, le dieron un abrazo a la exreina y le agradecieron por todas las enseñanzas que había dejado en el programa.



Antes de partir, la actriz quiso darle un mensaje a los participantes que quedaban: “Quiero recordarles que aquí no hay Grammys, no hay campeonatos, no hay coronas. Aquí todos somos iguales, aquí somos empuje, disciplina, tenacidad y trabajo duro”.



Además, Gómez agradeció a sus compañeros diciendo: “No puedo sentirme más honrada de estar con ustedes, qué grupo de gente tan maravillosa y que podamos decirnos las cosas en la cara desde el respeto”.



(Le puede interesar: Cristiano Ronaldo: el valor que le gira a Georgina por cuidado de sus hijos).

“Gracias por este inicio de año porque ustedes llenan mi alma, mi energía y mi mente”, concluyó la actriz, alejándose de las cocinas del show.

(También le recomendamos leer: Carolina Gómez deja un mensaje para las mujeres en 'MasterChef Celebrity').

Complicaciones de salud

Durante el último reto, los televidentes y los demás concursantes pudieron notar que la exreina no se estaba sintiendo bien, ya que tuvo que hacer varias pausas para poder seguir cocinando y estaba un poco pálida.



La presentadora del programa, Claudia Bahamón, le preguntó a Gómez si se sentía bien, a lo que ella respondió que tal vez se le había bajado un poco la tensión, pero que podía continuar en el reto.



Esta no fue la única vez que la actriz había mostrado recaídas de salud. La exreina tuvo que retirarse por unos días de la cocina, ya que había tenido complicaciones médicas que le impidieron estar en la competencia por un tiempo.



(Lea también: J Balvin y los memes de su presentación en los Grammy 2022).

Fue por esta razón que Gómez estuvo en el reto de eliminación. Al haberse ausentado en los retos anteriores, las normas del reality estipulaban que debía ponerse el delantal negro cuando regresara.

¿Qué le pasó a Carolina Gómez?

En la entrevista, la actriz manifestó que es vegetariana desde hace 18 años, puesto que sufre de síndrome de intestino irritable y su organismo no tolera ciertos alimentos como lácteos y proteínas animales.

Entre los lácteos y la carne hicieron estragos en el estómago FACEBOOK

TWITTER

La exreina ha atendido todo este tiempo las recomendaciones de sus médicos, ya que el consumo de este tipo de comidas generan una descompensación y deterioro en su organismo.



Sin embargo, durante su participación en MasterChef, Gómez tuvo que comer carnes y lácteos porque, en muchas ocasiones, estos alimentos estaban incluidos en sus preparaciones y ella debía probarlos constantemente antes de presentarlos ante los jurados.

(Lea también: Aida Morales de 'MasterChef Celebrity': ¿cuánto vale ir a su restaurante?).



“Entre los lácteos y la carne hicieron estragos en el estómago y duré acostada cuatro días, porque me dieron incapacidad y me sentía muy mal. Estuve tomando antibióticos, pastillas desinflamatorias y un montón de cosas”, afirmó la actriz.



La exreina explicó que, debido a que había pasado tanto tiempo en cama y había tenido una recaída, no estaba preparada físicamente para manejar el estrés y el ajetreo que le implicaba la competencia en el último reto.



No obstante, Gómez nunca se rindió y, aunque su plato no cumplió con los estándares, sabe que dio su mayor esfuerzo y se despide con la frente en alto del reality que le brindó muchas enseñanzas.



Tendencias EL TIEMPO.

Más noticias

- Marbelle respondió sobre la asistencia en concierto en Villavicencio.

- Actor Alfredo Adame convocó rueda de prensa y terminó en fuerte pelea.

- Los cinco trabajos que más causan depresión, según un estudio.

- Cintia Cossio narra cómo la drogaron en México: ‘Me tembló todo el cuerpo’.

- Maluma habría empujado a fan que, al parecer, intentó grabar a su novia.