Carolina Gaitán tuvo penosa enfermedad luego del covid: 'Fue una etapa muy compleja'

La actriz y cantante Carolina Gaitán, se ha destacado en la televisión y la música en el país y por fuera de él.



Su primera aparición fue haciendo parte del reality show que escogería a cinco cantantes para formar un grupo musical, que en ese entonces se llamó 'Pop Stars', quienes formaron el grupo ‘Escarcha’.



Más adelante, se lanzó como solista e incursionó en la actuación en series juveniles y luego en telenovelas como ‘Sin senos si hay paraíso’.

Así mismo, obtuvo un gran reconocimiento en el público al haber interpretado la canción ‘No se habla de Bruno’ en la película de Disney, ‘Encanto’ y con el personaje de Pepa.



No obstante, como todas las personas, no ha sido inmune a los inconvenientes que trae la vida, por lo que en el 2022, tras haber padecido Covid-19 empezaron los problemas para ella.



En ese año, hizo parte como jurado del reality ‘Factor X’, en donde se mostraba muy elegante y sofisticada, sin embargo, detrás del escenario llevaba una enfermedad que hasta le daba pena aceptar: alopecia areata, como secuela del covid.

"Después de sufrir mucho, ya lo cuento en paz. Sufrir de alopecia areata y de tener un huequito que empezó siendo chiquito y terminó siendo una parte gigante de mi cabeza, fue difícil", explicó.



"Fue una etapa muy compleja, pero me parece importante compartido, porque cuando alguien está viviendo algo así, es clave que sepa que a todos nos pasa y que, al final, de la mano de especialistas, también pasa", explicó, argumentando que gracias a su dermatóloga lo pudo superar.



De acuerdo con el portal especializado 'Medline Plus', la alopecia reata es una afección que ocasiona parches redondos de pérdida del cabello y puede llevar a la calvicie total.



Así mismo, como es una enfermedad autoinmune, el mismo organismo es el que ataca los folículos pilosos sanos, ocasionando la pérdida del cabello en cualquier persona, sean niños, jóvenes o adultos.

