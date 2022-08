El pasado 12 de agosto fue el concierto del artista latino del momento, Bad Bunny, en el Hard Rock Stadium de Miami, en EE. UU., y una de las asistentes más ilustres fue la actriz colombiana Carolina Gaitán, quien estaba en compañía de Catherine Siachoque.

Aunque la noche 'pintaba bien', se empañó un poco para la artista a raíz del hurto de varias de sus pertenencias a la salida del estadio.

(En contexto: A Carolina Gaitán le robaron todo a la salida del concierto de Bad Bunny).

"Les cuento que ayer todo iba perfecto, pasé increíble en el concierto de Bad Bunny, estábamos dichosas con 'Cathy'. Cuando ya empezó como a ser la hora de la salida, nos agarramos todos de las manos para poder salir bien y sin perdernos, y a mí me sacaron mi billetera, con todo, y mi celular", narró la actriz de ‘Encanto’ en ese momento.

(Puede leer: Lo que cobran Carolina Gaitán, René Higuita y otros famosos por un saludo).

Fueron colombianos los que la devolvieron

Ahora, días después de esta eventualidad, la jurado de 'Factor X' aseguró por medio de sus historias de Instagram que le fue devuelta su billetera. Según dijo, la cartera se cayó al suelo y un grupo de colombianos se la encontró. Su celular, por el contrario, sí fue robado.

"Quiero contarles que sí, sí me robaron el celular. Esto sí pasó. La billetera, al parecer, se cayó. (...) Me hace demasiado feliz que unos colombianos, nuestra gente, unos paisas divinos, se la encontraron en el piso y contactaron a 'Cathy' Siachoque. Se la dieron a ella, con todo y con mis tarjetas, y 'Cathy' ya me la hizo llegar a Los Ángeles", fueron sus palabras en los videos cortos.

(Le puede interesar: Video: Carolina Gaitán y Mauro Castillo cantan 'No se habla de Bruno').

Finalmente, la artista agradeció la preocupación de sus seguidores, quienes estuvieron al pendiente de su situación, y concluyó que la historia tuvo un "final feliz".

