Carolina Gaitán anuncia, a sus 39 años, que está embarazada: 'Deséenme suerte'

Carolina Gaitán es una de las actrices y cantantes más reconocidas del país, participó en producciones como 'Sin senos sí hay paraíso', 'Las hermanitas calle' y prestó su voz en la película 'Encanto' de Disney.



A sus 39 años, 'La Gaita' como es conocida en el mundo artístico, anunció que se convertirá en mamá por primera vez.



La noticia fue comunicada en sus redes sociales y allí describió: "Deseenme suerte en el proyecto más importante de mi vida: ¡Ser Mamá!", adicional a esto, reveló que espera un niño y que llevará por nombre Salomón.

'La Gaita' aprovechó el momento para dedicar unas tiernas palabras a su hijo: "Hoy no me habita un solo corazón, ¿puedes creer?. Hoy me habitan dos, mi corazón y el tuyo, mi salomón de mi corazón", inició diciendo.



"No se nada de esto de ser una guía, ni ser un ejemplo, pero creo saber y quiero aprender de acompañarte, de abrazarte, de adorarte, de crearte, a ti, con absoluta fascinación, Salomón de mi corazón", finaliza.



La noticia fue gratamente recibida por sus seguidores y amigos: "Mi corazón late con Salomón de mi corazón", ".Dios los bendiga y guíe mi Caro", "Es un niño absolutamente amado y esperado por todos".

Carolina Gaitán también anunció su compromiso

Aunque se desconocen los detalles de quién es la pareja de Carolina Gaitán, la actriz y cantante aprovechó una de sus publicaciones para anunciar su compromiso con su actual pareja y padre de su bebé.



“Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca podrá romperse. Dije SÍ!”

