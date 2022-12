El 2022 fue un año muy retador para la modelo, presentadora y empresaria vallecaucana Carolina Cruz, debido a la salud de su hijo Salvador y por su separación del actor cucuteño Lincoln Palomeque.

El 2022 fue un año muy retador para la modelo, presentadora y empresaria vallecaucana Carolina Cruz, debido a la salud de su hijo Salvador y por su separación del actor cucuteño Lincoln Palomeque.

(Además: Greeicy Rendón muestra por primera vez rostro de Kai y sorprende a sus fanáticos).

Cruz, quien trabaja en el programa matutino ‘Día a Día' del canal ‘Caracol’, aseguró que estuvo enfocada en la vida de su niño durante gran parte del año, pues tuvo que ser operado dos veces en la cabeza. No obstante, esto no le permitió tener una etapa de desapego de su antigua pareja.

“No logré hacer una tusa de separación, porque estaba viviendo todo lo de Salvador. Tenía mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi corazón completamente enfocados en mi hijo”, mencionó la modelo en el programa ‘Los informantes’ del mismo canal.

(Le puede interesar: 'Para cuando yo me muera': la 'playlist' que quiere Karol G para su funeral).

Sin embargo, Cruz y Palomeque todavía mantienen una relación sana, al punto de haber compartido la fiesta de Navidad juntos en Miami, tal como se pudo ver en algunas historias de sus cuentas oficiales de Instagram el pasado 24 de diciembre.

Pese a que no aparecieron juntos, se pudo entrever que estuvieron en el mismo lugar, puesto a que en ambas cuentas subieron fotos de sus hijos Salvador y Matías abriendo los regalos.

“Esta imagen es la radiografía perfecta de mi corazón, lleno de gratitud, fe, vida y amor. Hombres míos, los amo. ¡Feliz navidad y gracias por tanto cariño!”, escribió Carolina Cruz en su cuenta de Instagram.

(Lea también: Los hitos del diseño colombiano en 2022, según la 'Revista Credencial').

Lincoln Palomeque, por su parte, también aprovechó la ocasión para publicar fotos junto a sus dos hijos, enviándoles buenos deseos a sus seguidores: “¡Feliz Navidad para todos! Estos dos chiquitines serán mi regalo por siempre”.

Pese a haber compartido, al parecer, la Nochebuena, ambos se están quedando en lugares diferentes, pues Cruz aprovechó la visita a Estados Unidos para visitar a su hermano, quien vive allí desde hace varios años.

En una entrevista para la revista DONJUAN, la modelo vallecaucana manifestó que ella y su exmarido tienen una relación sana y cordial; sin embargo, no tuvo tiempo para asimilar la separación: “Todo pasó al mismo tiempo. En medio de todo, no tuve tusa. Estaba enfocada en Salvador, no es que Lincoln no haya sido importante, jamás. Ha sido la relación más importante de mi vida, me dejó a mis hijos y tuvimos una relación muy linda y especial -confesó-. Fue una relación llena de buenos recuerdos, porque tuvimos una relación maravillosa. Pero como yo estaba totalmente sumergida en Salvador, no le hice duelo a Lincoln. Yo creo que yo lloraba por Salvador y ahí iban las lágrimas de Lincoln incluidas”.

Más noticias

Murió modelo de OnlyFans, meses después de dar a luz a su primer hijo

El misterioso 'Hombre de Taured' que inquietó a las autoridades y fue leyenda

Milena López: ladrones ingresaron a su casa el 23 de diciembre

Implante peneano: la operación que se habría hecho Vicente Fernández Jr.

Amaranta Hank anuncia su retorno al porno

JUAN MARTÍN MURILLO HERRERA

Tendencias EL TIEMPO