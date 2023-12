Carolina Cruz y Don Jediondo se animaron a probar sapo asado en Malasia: ‘Sabe a pollo’

En la cuarta temporada del programa 'La vuelta al mundo en 80 risas' son seis las parejas que recorrerán el mundo para conocer su gastronomía y tradiciones culturales.

Regresa una nueva temporada de 'La vuelta al mundo en 80 risas'

Luego de la final de 'Yo me llamo', Caracol Televisión trajo otra vez su formato de viajes en el que famosos de la televisión colombiana recorren el mundo para aprender sobre varios países.

Esta edición está conformada por caras reconocidas como Carolina Cruz, Laura Tobón, Laura Acuña y Amanda Dudamel. También, reúne algunos humoristas como Don Jediondo, Piroberta, Boyacoman, Suso, Jhovanoty y el cocinero Juan Diego Vanegas.

El programa fue estrenado el pasado martes 12 de diciembre de 2023, a las 8 p.m., y tiene de vuelta como presentador, al también periodista y actor Santiago Rodríguez.

(De interés: ¿Cuáles han sido los programas de televisión más vistos en Colombia durante el 2023?).

En el segundo capítulo, Carolina Cruz y Don Jediondo se animaron a probar sapo asado

El segundo capítulo estuvo cargado de emociones, la presentadora Carolina Cruz y su pareja, Don Jediondo, viajaron hasta Malasia para conocer algunos platos típicos de este lugar.



Durante su travesía, quisieron explorar la gastronomía y encontraron un puesto callejero donde vendían sapo asado.



El primero que se arriesgó fue el humorista, quien se sirvió en un plato una presa y la acompañó con sal. “Yo lo pruebo si tu lo pruebas", afirmó.



"Con esta hambre y estos viáticos hay que comer lo que caiga", expresó en tono de broma.



Tras saborear el plato dio su veredicto: "Sabe a pollo".

(A continuación: El periodista que ganó casi $12.000 millones por responder 25 preguntas).

Por su parte, la presentadora se acercó al pincho de sapo asado y no pudo probarlo. "Qué asco, me da asco", expresó Cruz. Sin embargo, al final le dio un bocado al plato.



“Nunca había probado sapo en mi vida. De lo que me estaba perdiendo. Me comí al final un pedazo pequeño, pero sabe a pollo. Sabía mucho más feo la fruta", contó la también modelo tras su degustación.

(Lea: Flavia Dos Santos es la estrella de la versión colombiana de ‘Caso Cerrado’).

En su momento, Carolina dejó al descubierto una de sus mayores fobias. A través de su cuenta de Instagram confesó que le tiene miedo a los sapos. La revelación la hizo tras repostear el video de su amigo Fabio Starita, quien comparte el mismo temor.

"Tenemos la misma fobia, sapos de cualquier estilo. Mi despertar diario", escribió en su momento en su cuenta.

Carolina Cruz explicó la enfermedad de su hijo

Más noticias en EL TIEMPO

Exparticipantes de ‘MasterChef’ se casaron y ya tienen una hija; ¿quiénes son?

J Balvin publica fotos de sus amigos y no sale Bad Bunny: ¿respuesta al boricua?

Karol G agitó las redes sociales con su nueva canción 'Qué chimba de vida': salió Feid

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO