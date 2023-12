Carolina Cruz y Don Jediondo fueron víctimas de monos ladrones en Indonesia

En un nuevo capítulo de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, Carolina Cruz y Don Jediondo fueron víctimas de un robo a manos de algunos particulares monos, que no desaprovecharon la oportunidad para asaltar a la pareja.



El comediante y la presentadora caminaban por el Santuario de Monos en Indonesia, cuando fueron despojados de sus pertenencias por culpa de la sagacidad e inesperado asalto de varios de los primates residentes.

Entre risas y parodias, Don Jediondo estaba interpretando a uno de sus personajes, junto a la presentadora, cuando esta afirmó que sentía que en el parque había algo de inseguridad, haciendo referencia y chiste al papel del vigilante ‘Godoy’ que hacía su compañero de viaje.



(Le puede interesar: ¿Abandonará Día a Día? Carolina Cruz dejaría el programa por nuevos proyectos).

De hecho, para comprobar que ante un descuido los animales se pueden llevar cualquier cosa por curiosidad, la modelo le entregó supuestamente el celular personal y el del trabajo, las llaves de su habitación y la de su casa en Bogotá, las gafas y la billetera al celador que interpretaba Don Jediondo, con la excusa de que este le guardara algunas de sus pertenencias más importantes.



Luego el comediante le pide a Cruz que le tome una foto con los monos, mientras deja su mochila de fique sobre una fuente de agua en piedra y donde hay algunos primates, que se llevaron el bolso y de paso lo arrojaron al agua.



(Siga leyendo: Carolina Cruz preocupa a sus seguidores tras publicar fotos de su hijo hospitalizado).



“¡No, hermano, cómo me van a hacer eso! Perdonen, yo soy la seguridad aquí”, dijo el comediante, mientras sacaba la mochila del agua y vaciaba la misma de las cosas que supuestamente le había dado la presentadora a cuidar.

(Lea también: ¿Por qué Carolina Cruz no se ha casado? Esta es la inesperada respuesta de la presentadora).



Una vez rescatado el bolso de la fuente, este sacó dos celulares antiguos, las llaves, las gafas y las ubicó sobre las piedras, en tanto escurría el bolso. Pertenencias que los micos también se llevaron: “¿Pero usted no trabaja en seguridad aquí? ¿Cómo se va a dejar robar todo?”, le dijo la presentadora a ‘Godoy’ siguiendo la actuación.



“Por eso no se preocupe, está en las mejores manos. Yo soy de ‘security’ en este parque. Yo tengo que recuperarle todo, es mi compromiso, palabra sea dicha”, confirmó el personaje.



En la escena siguiente se ve a Don Jediondo caminar por la reserva, supuestamente buscando las pertenencias que los monos le habían robado. Con tan mala suerte que encontró las erróneas, según la presentadora, finalizando su travesía.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias