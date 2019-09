La pelea entre las modelos Carolina Cruz y Catalina Maya

La modelo paisa Catalina Maya se mostró muy crítica con su colega, la caleña Carolina Cruz, a quien le pidió que diera espacio para las nuevas generaciones del modelaje.



“Que se quede en televisión, pero que Carolina Cruz ya no modele más. Ya le pasó el cuarto de hora hace mucho tiempo”, comentó Maya.

Sus declaraciones se dieron durante su paso por el programa ‘La Movida’, del canal RCN, en el que le preguntaron hace cuánto tiempo creía que le había pasado ‘la hora’ a Cruz.



“Como 15 años”, dijo, aunque después añadió: “No mentiras, pero sí hace rato. Lo hace muy bien en televisión, pero modelando ya. Hay que darles oportunidad a otras”.



Las palabras de Maya se registraron en la sección ‘El Corrientazo’, del mencionado show. Ella debía escoger entre responder preguntas incómodas o comer algo desagradable. Cuando la cuestionaron por la modelo colombiana que debía retirarse, decidió contestar.



“Me va a matar, ¿no? (Cruz). Me hubiera comido eso, pero bueno”, cerró.



La réplica de la caleña no se hizo esperar y usó las redes sociales para responderle a Maya.



“¿Salir en todo? No es mi culpa que las marcas me quieran en todo”, escribió. “Uno debe brillar por cosas positivas, jamás por juzgar o hablar mal de los demás”, añadió.

Las personas que quieren brillar intentando apagar La Luz de otros. Error... pic.twitter.com/RWyd1JPlac — Carolina Cruz Osorio (@carocruzosorio) 22 de septiembre de 2019

Cruz también aseguró que hace mucho se retiró de las pasarelas, pues “nunca fue lo mío, otras cosas, sí”.

La única que se da este lujo a los 50 años @JLo menos mal hace añossssssss me retiré de las pasarelas, nunca fue lo mío...otras cosas si. pic.twitter.com/RQprijG8XO — Carolina Cruz Osorio (@carocruzosorio) 22 de septiembre de 2019

Y finalizó replicando un trino del cantante Alejandro Sánz, quien escribió: “Humildad, que la vida da muchas vueltas”.



Maya, de 36 años, comenzó en el modelaje desde los 15. Estuvo casada con el piloto Adrián Fernández durante 6 años y tuvo dos hijos. En el 2018, se volvió a casar, esta vez con el empresario Felipe Pimiento.



Cruz, por su parte, tiene 40 años. En 1999 fue Virreina Nacional y, al terminar su vínculo con el Reinado Nacional, entró al modelaje. Tiene una relación con el actor Lincoln Palomeque y tiene un hijo.



EL TIEMPO