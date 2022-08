La carrera de Yaneth Waldman es envidiable, pues luego de 40 años de carrera artística en Colombia, se ha logrado hacer un nombre que la posiciona como una de las actrices de televisión y teatro con más trayectoria en el medio.



(Siga leyendo: Mark Cuban, de 'Shark Tank', dice que comprar bienes en metaverso es 'tonto').

Su carisma y espontaneidad le han robado más de una sonrisa a millones de colombianos durante todo este tiempo que ha ejercido en la pantalla chica en diferentes producciones. Uno de sus papeles más recordados lo hizo cuando encarnó a ‘Kathy Vanegas’, esposa de ‘Emilio Iriarte’ (Diego Trujillo), en la telenovela ‘Los Reyes’, que fue muy popular entre los años 2005 y 2006.

Para celebrar este importante momento profesional, Waldman está presentando una obra de teatro titulada ‘El Viaje de tu Vida’, una historia original de Juan Mondragón y Ana Beatríz Carrillo, y que será dirigida por la misma artista, junto a Christian Ballesteros.



“Allí seré productora y actriz. Este espectáculo familiar se presentará todos los domingos, desde el 7 de agosto hasta el 25 de septiembre, en el teatro.co”, mencionó a la ‘Revista 15 Minutos’.



(También: Melina Ramírez presume sus habilidades en el boxeo).

Facebook Twitter Linkedin

Yaneth Waldman tiene 59 años. Foto: Nestor Gómez/ EL TIEMPO

Carloina Cruz y Andrea Serna le hacen homenaje

Las felicitaciones para Yaneth Waldman de algunas personalidades del mundo del espectáculo nacional no se han hecho esperar. Andrea Serna y Carolina Cruz, reconocidas presentadoras de televisión, llegaron hasta el set de ‘Día Día’, programa en el que trabaja la actriz, para rendirle un sentido homenaje por sus años en la industria.

Entre abrazos y risas, el trío de celebridades estuvieron compartiendo un rato agradable y disfrutando de una torta conmemorativa a su trayectoria.



“Es que 40 años no se cumplen todos los días, mucho menos 40 de carrera artística. ¡Enhorabuena, @yanethwaldman! Gracias por regalarnos tanto talento, lo digo como televidente y amiga, ver la pasión que le imprimes a cada uno de tus proyectos no solo es tremendamente inspirador, también explica cómo has logrado mantener al aire una carrera brillante que este año suma cuatro décadas. Te queremos, admiramos y celebramos, hoy y siempre”, mencionó Serna en su publicación de Instagram.



“La dicha de coincidir 40 y contando mi @yanethwaldman, te amamos”, expresó por su parte Carolina Cruz.



(Le puede interesar: ¿‘Blessd’ y su exnovia volvieron? Estas son las fotos que revelarían el romance).

Más noticias

Paciente cuenta las duras consecuencias de un caso grave de viruela del mono

Yina Calderón reveló la razón por la que no asistió a la posesión de Petro

Cintia Cossio reveló detalles íntimos de su vida personal: ‘Hacía aseo en casas’

Tendencias EL TIEMPO