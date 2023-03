Carolina Cruz ha estado bajo el ‘ojo del huracán’ durante la última semana, luego de que expresara polémicas opiniones alrededor de la explantación de implantes mamarios. Según dijo, esta era una moda ocasionada por las redes sociales, no obstante, fue fuertemente criticada por qué supuestamente ignoró las enfermedades que se pueden generar por la silicona.



“Yo no estoy en contra de la explantación. Estoy a favor de que la mujer esté sana y se vea femenina. Lo que no me parece que es llevadero ni correcto es que ahora todas las mujeres, como fulanita en redes sociales empezó a hablar de este tema y sutanita, entonces se volvió una moda y empezaron a sacar citas médicas. Dicen que su depresión es eso", fueron las palabras de Carolina Cruz en aquel entonces.



"A mí lo que no me parece que es llevadero ni correcto, es que ahora todas las mujeres empezaron a sacar citas médicas...entonces qué pasa después si alguien se saca las puche$%&, quedó como un hombre, así plana como una pared y con una cicatriz horrible", agregó.



A raíz de estos eventos, varias personalidades del entretenimiento nacional, así de la vida pública del país se mostraron contrarios a las opiniones de la presentadora, por lo que dejaron sus reacciones en sus respectivas plataformas digitales. Algunos de los apuntes manifestaron que Cruz no se estaba sensibilizando con el dolor que padecen algunas mujeres que se colocan implantes.



Carolina Cruz: hay que manejar el tema con mucha responsabilidad



Carolina Cruz dos segundos después: maneja el tema con profunda irresponsabilidad pic.twitter.com/SyUXlZJnaT — nico g 🐊 (@niciowut) March 9, 2023

¿Bloquearon la cuenta de Carolina Cruz?



Los comentarios generaron un debate a nivel nacional que terminó provocando que la cuenta de Instagram de la modelo y presentadora haya recibido todo tipo de comentarios por parte de la comunidad digital, a tal punto, que, al parecer, terminó con el perfil de la celebridad bloqueado.



Sin embargo, otras teorías afirman que muy probablemente fue la misma Carolina Cruz, quien habría cerrado su cuenta para alejarse del agobio mediático que se generó desde la semana pasada.



Sus millones de seguidores lamentan el cierre, por lo que han exigido respeto con las opiniones de la estrella del programa matutino ‘Día a Día’, en especial su compañera y colega en la pantalla chica, Claudia Bahamón, quien también se sometió a la explantación de sus implantes.



“Adoro a Carolina, no me interesa generar polémica y pido respeto por ella y su opinión personal. Me interesa dar mi testimonio desde el amor. Cada quien toma sus propias decisiones sobre su cuerpo", expresó la estrella de ‘MasterChef Celebrity’.



