Carolina Cruz dio emotivo mensaje sobre recuperación de su hijo Salvador

La presentadora Carolina Cruz ha sido ampliamente nombrada en redes sociales y medios de comunicación debido al estado de salud de su hijo Salvador, quien cumplió 7 meses el pasado 19 de septiembre y desde su nacimiento ha venido atravesando por una dificultad muscular.



En varias ocasiones, la mujer ha comentado a través de su Instagram que su bebé nació con tortícolis gestacional debido a la posición en la que se encontraba en el vientre, por lo que tuvo que iniciar una serie de terapias para mejorar su estado de salud.



Así mismo, Cruz ha aclarado que Salvador no tiene problemas neuronales ni complicaciones parecidas, desmintiendo algunos rumores que circulaban en Internet y de los que varios usuarios solían preguntarle a través de su perfil en Instagram.



Sin embargo, hace pocas horas, Cruz hizo un anuncio acerca de su hijo menor. En este dio un parte de tranquilidad y conmovió a sus seguidores al contarles que el pequeño superó esa complicada etapa.



“Hoy, un mes después con lágrimas en mis ojos de dicha y felicidad, puedo decir que mi hijo está muy bien, está sano, está perfecto en el nombre de DIOS”, escribió la modelo en la descripción de una foto que publicó en Instagram y en la que aparece cargando a su bebé.



En dicha foto, se evidencia que Carolina estaba llorando mientras observaba al menor y mencionó que le dolía ver como muchos otros niños no lograban tener resultados positivos ante cualquier tipo de complicación en su salud.



“Se me arruga el alma y el corazón al ver diariamente familias y niños que no corren con la misma suerte, hay tanto por cambiar en el sistema de salud de este país y vamos a empezar a poner un granito por eso”, explicó Cruz, quien también aprovechó la oportunidad para dar a conocer un programa con el que pretende ayudar a menores que no han tenido una buena atención médica.



“‘Salvador de sueños, regalo de Dios’ tratará de ayudar en lo que más pueda, a niños y familias que merecen una buena atención, así debería ser para todos, sin importar estrato social. La vida de todos es igual de valiosa, una no vale más que otra”, escribió al respecto anunciando la ayuda que va a brindar.



La presentadora mencionó, además, que dentro de poco empezará a abrir convocatorias para recibir el apoyo y vinculación de todas las personas que quieran hacer parte del proyecto y que puedan apoyar económicamente o con su conocimiento y tiempo, para que más pequeños tengan una mejor salud en Colombia.

