Carolina Cruz se sometió a procedimiento para mejorar su rostro: 'Lo mejor, no duele'

La presentadora Carolina Cruz es una de las famosas más reconocidas del país, pues tiene una larga carrera en la televisión y actualmente trabaja en el matutino 'Día a Día' del Canal Caracol. Además, ella suele ser muy activa en sus redes sociales, en las que llega acumular más de 7 millones de seguidores.

Recientemente, Cruz se ha vuelto viral en la plataforma de Instagram luego de compartirle a sus seguidores que se iba a someter a un procedimiento estético para mejorar algunas zonas de su rostro.



Vale la pena mencionar que la vallecaucana desde su juventud ha destacado por su belleza y a sus 44 años ella continúa recibiendo varios elogios por parte de sus seguidores, pues a pesar de los años ella luce mucho más joven.



En la tarde del miércoles 10 de enero, la presentadora, en sus historias de Instagram, enseñó que se encontraba en una clínica estética para someterse a un procedimiento que tenía como objetivo eliminar su papada.

La presentadora se sometió a un procedimiento para eliminar la papada. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

“Seguimos trabajándole a esta ‘papadita’, atacando esta papada, con un producto que me van a poner hoy por primera vez", empezó diciendo.



Luego mencionó que el procedimiento se llama Liftera, una tecnología de ultrasonido focalizado que ayuda a mejorar la apariencia de la piel, proporcionando un aspecto más juvenil y revitalizado, según el doctor Klain, experto en medicina estética y regenerativa, consultado por el diario 'El País'.



"Es fantástico y no duele, eso es lo mejor. No me tienen que poner anestesia ni nada. Lo mejor, además de los resultados, es que no duele. Mi sueño se está haciendo realidad, están llegando productos que no duelen", aseguró.

Por último, la especialista que la estaba tratando explicó que este procedimiento debe hacerse cada seis meses, pues ese es el tiempo que necesita el colágeno para adaptarse a la revitalización que vivió la piel de la presentadora.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

