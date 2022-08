Carolina Cruz está de vacaciones con sus dos hijos, Matías y Salvador, en Estados Unidos. La presentadora se ausentó por unos días del popular matutino 'Día a Día', de Caracol Televisión, para tomarse un descanso.



(Lea también: ¿'Yailin, la más viral' reaccionó al cambio de ‘look’ de Karol G?)



En sus redes sociales ha compartido varios momentos de sus vacaciones. Uno de ellos fue precisamente el video de un accidente que por poco sufre mientras compartía con sus hijos cerca de una piscina en Miami.



(Además: ¿Qué clave de Wi-Fi tiene la Casa de Nariño? Lo que dice Iván Duque en video)

"Porque ustedes lo pidieron", escribió la presentadora, quien entre risas contó en la publicación: "Casi caigo como un sapo a la piscina".



(Además: Yeferson Cossio explica por qué se va de Colombia: ‘Quiero comenzar de nuevo’)



Cruz aparece grabando el momento cuando veía a una iguanas junto a su hijo mayor, Matías. El menor, curioso, se acerca y la presentadora va detrás. Le dice que tenga cuidado. Uno de los reptiles, de repente, se mueve unos pasos. Y los dos, de inmediato, corren asustados. Cruz tuvo un leve tropiezo, aunque no ocurrió nada grave.



(Le recomendamos: ‘Le dije no a casarme con quien creí era el hombre de mi vida y no me equivoqué’)

Vea el video a continuación.

La publicación ya cuenta con miles de comentarios. Muchos de los seguidores de Cruz tomaron con gracia la situación.



(Vea también: Fotos: el cambio que tuvo Laura Bozzo a través de sus años en la televisión)



"Lo que mejor he hecho en mi vida... me matan de amor", escribió recientemente la presentadora en su cuenta de Instagram, en alusión a compartir varios días con sus hijos de vacaciones.

Carolina Cruz, una mujer valiente, en medio de la inmensidad del mar de Santa Marta | El Tiempo La bellísima presentadora y empresaria nos cuenta todo sobre la milagrosa sanación de su hijo menor. También celebra el amor propio, su seguridad y su plenitud como mujer y el inicio de una nueva etapa de su vida presentando su fundación ‘Salvador de sueños’, con la que seguirá ayudando a los niños que tanto lo necesitan. Aplaudimos su espíritu altruista, resiliente y su valentía como madre. Carolina Cruz actualmente trabaja en el programa 'Día a Día'. Foto:

Más noticias

'La Voz Kids': tataranieta de Julio Flórez sorprendió con su talento



‘Lady Gaga’ actuará en ‘Joker: Folie à Deux’ junto a Joaquin Phoenix



Yina Calderón habló de Lina Tejeiro y Juan Duque: ‘Me quedo con Andy’



Tendencias EL TIEMPO