Carolina Cruz, conmovida por triste situación médica de un niño; pide ayuda a Minsalud

Por su propia experiencia con la salud de su hijo menor, Salvador, Carolina Cruz ha mostrado una sensibilidad especial hacia las madres que afrontan este tipo de situaciones, a quienes ha querido apoyar desde su fundación Salvador de Sueños.

Es por eso, que compartió en sus redes la preocupación que tiene por la historia de un niño de 2 años, llamado Luis Guillermo, diagnósticado con una enfermedad muy rara, cuyos medicamentos no están disponibles en Colombia.

Saber esto, tiene a Carolina ‘con el corazón en la mano’, según lo compartió en sus publicaciones en redes sociales.



“Paso por estos lados a contarles la historia de un chiquillo que me tiene con el corazón en la mano. Me dan ganas de llorar y todo porque yo soy muy sensible cone stos temas. Dios mío, ¿Qué hago? Ayer me llegó esta historia por medio de una persona que conozco, a ver si alzamos la voz y logramos que el Ministerio de Salud o el Invima ayuden a importar lo que esta familia necesita”.



No es una situación fácil, ya que el fármaco en la que la familia del niño ha puesto sus esperanzas, todavía está en pruebas. “No hemos conseguido que nos dejen importar el medicamento y pueda entrar a Colombia”.

Por lo mismo, les pidió a sus seguidores que aportaran ideas para lograr que el niño pueda recibir este tratamiento. “Solo de pensar la angustia que siente esa mamá por su chiquito, me angustio también. Y si conocen a alguien que pueda ayudar a estas familia, que son conocidos de alguien que me escribió y me pidió el favor de hacer una voz a voz, espero que nos puedan ayudar y lograr una esperanza de vida para este chiquito”, concluyó.

