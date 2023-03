Carolina Cruz se vio inmersa en críticas y mensajes de apoyo por sus opiniones en el programa Día a Día. Durante una entrevista a su colega Alejandra Giraldo, la presentadora tildó de "moda" que en la actualidad algunas mujeres estuviesen interesadas en la explantación de prótesis mamarias. Tras la polémica, se defendió.

¿Qué dijo Carolina Cruz en charla con Alejandra Giraldo?

Alejandra Giraldo, reconocida presentadora de noticias, hizo público su estado de salud. Estuvo alejada de las cámaras por varias semanas mientras se sometía a una cirugía: se retiró las prótesis mamarias, pues meses antes le diagnosticaron el síndrome de Sjögren.

Por la enfermedad que padece, los médicos le recomendaron que lo mejor era hacer la explantación, ya que las prótesis representan un cuerpo extraño que podría afectar su sistema inmune.



"Ojalá los síntomas desaparezcan. Al no tener ese cuerpo extraño en el organismo, vamos a ver si mi sistema deja de atacarse", comentó en un video.

(Siga leyendo: ¿Qué es el síndrome de Sjögren que produjo en Alejandra Giraldo raros síntomas?).

La antioqueña, de 38 años, fue invitada al programa matutino Día a Día junto a un doctor especializado en el tema. Allí contaba parte de su experiencia cuando Carolina Cruz hizo una intervención cuestionada por algunos televidentes por los calificativos empleados.

“Yo no estoy en contra de la explantación. Estoy a favor de que la mujer esté sana y se vea femenina. Lo que no me parece que es llevadero ni correcto es que ahora todas las mujeres, como fulanita en redes sociales empezó a hablar de este tema y sutanita, entonces se volvió una moda y empezaron a sacar citas médicas. Dicen que su depresión es eso", señaló Cruz.

"Se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible. Pero no, dice 'sigo deprimida, sigo con depresión, me levanto enferma'. Ahí es donde yo digo que hay que manejar el tema con mucha responsabilidad", sentenció.

Carolina Cruz: hay que manejar el tema con mucha responsabilidad



Carolina Cruz dos segundos después: maneja el tema con profunda irresponsabilidad pic.twitter.com/SyUXlZJnaT — nico g 🐊 (@niciowut) March 9, 2023

(Además: Así se veían estos presentadores de televisión antes de ser famosos).

En cambio, Giraldo enfrentó lo dicho por Cruz y consideró que calificar de "moda" la explantanción era abordar el tema de forma "muy superficial".

"No creo que por moda una persona se someta a una cirugía, a un dolor, cicatriz, no creo. Creo que hay muchas personas que a raíz de testimonios se han identificado y han dicho: ‘Ay, yo tengo esos síntomas”, replicó.

Carolina Cruz se defiende por la polémica

Se tomaron todo muy personal FACEBOOK

TWITTER

Debido a los innumerables mensajes de sus seguidores en redes sociales, la vallecaucana salió a responder; dijo estar "acostumbrada" a ese tipo de controversias.

"Estoy segura que vieron el video editado, pero noooo el programa completo. Está bien", expresó.

Además, contó que su experiencia con las prótesis mamarias ha sido buena: "No estoy diciendo que todas las mujeres tengan que vivir la misma experiencia que yo, pero cuatro mujeres cercanas a mí se explantaron, cicatrizaron muy mal y siguieron con los mismos síntomas".

(Puede leer: Carolina Cruz confesó haber rechazado a hombres detallistas por ‘ser empoderada’).

Facebook Twitter Linkedin

Carolina Cruz refiriéndose al tema polémico. Foto: Instagram.

"Di mi punto de vista en el programa hacia el doctor. (...) Y jamás hablaría de que el doctor no tiene profesionalismo. Se tomaron todo muy personal, como si yo estuviera atacando a las invitadas y al doctor", aclaró.

Por último, agradeció a las personas "que se tomaron el tiempo de ver la entrevista completa".

"Entendieron lo que yo estaba diciendo y no se dejaron llevar por los chismes y el amarillismo de un video editado. Es lo único que voy a decir al respecto", concluyó.

También puede leer:

- ¿Qué es el síndrome de Sjögren que produjo en Alejandra Giraldo raros síntomas?

- Iglesia suspende presencia de padrinos y madrinas; Alberto Linero reaccionó.

- El doloroso relato de mujer que sobrevivió a un secuestro y disparo en la cara.

- ¿Mujeres 'discretas y educadas'? El polémico mensaje del director de la Policía.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICAS