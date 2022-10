En la última semana, la presentadora Carolina Cruz ha estado bajo el ojo público, después de que no reaccionara cuando una invitada se desmayó en medio del programa 'Día a Día'. También, porque un joven en redes sociales comentó que era terrible trabajar con ella.



El video fue subido por el usuario @soysebasgarciac y actualmente tiene 1,8 millones de vistas en TikTok. En el clip, el joven, quien era community manager de una agencia de publicidad, comentó que la presentadora siempre estaba con una mala actitud y que era muy complicado trabajar con ella.



(Lea también: Polémica por hombre que dice que trabajar con Carolina Cruz 'era terrible')

“Pues resulta que en los cubrimientos yo tenía que pedirle fotos, videos o cápsulas para redes sociales o para sacar contenido para la organización. Y siempre que le pedíamos algo era una cara de (…), como qué pereza estar aquí”, comentó Sebastián.



A esto agregó que Cruz siempre cambiaba de actitud cuando la cámara estaba encendida, pero cuando esta se apagaba volvía a ser indiferente.



(No deje de leer: Ana Karina Soto fue reportada en centrales de riesgo y pide ayuda a seguidores).

Este 21 de octubre, la presentadora en sus historias en Instagram utilizó la dinámica de preguntas y respuesta; en ese espacio un seguidor le preguntó que qué pensaba de lo que había dicho el joven en su cuenta de TikTok.



A lo que respondió: “Yo creo que es que para uno decir que una persona es insoportable, en realidad tiene que ser porque la ha tratado, porque estuvo con ella y porque le pareció insoportable”, comentó.



(No deje de leer: Video: dos perritas valientes evitaron que fleteros armados atracaran a hombre).



También, agregó que ella no se considera insoportable y que la opinión de las personas puede varias por diferentes factores.



“Entonces no me queda bien responder esa pregunta, porque yo puedo decir que no soy insoportable, no me considero así. Pero la gente que no me conoce puede pensar otra cosa, porque le llega un chisme, por un comentario, por una reacción de momento”, concluyó.

Más noticias

Gloria Trevi: video de TikTok muestra sus inicios en el mundo de la música

Niño reveló la infidelidad de su papá en plena piñata: no se guardó nada

Hermana de Amaia Montero explota tras escándalo por su foto y estado personal

‘Epa Colombia' anuncia que probará suerte en otro país latinoamericano

TENDENCIAS EL TIEMPO