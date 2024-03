Carolina Cruz reveló la verdadera razón por la cual se separó de Lincoln Palomeque

a presentadora Carolina Cruz y el actor Lincoln Palomeque nunca se casaron, pero estuvieron más de una década juntos. En un video en redes sociales, la actriz explicó que el cucuteño nunca le propuso matrimonio, pero lograron ser felices durante mucho tiempo. . En un video en redes sociales, la actriz explicó que el cucuteño nunca le propuso matrimonio, pero lograron ser felices durante mucho tiempo.

En marzo de 2022, la pareja anunció que, después de más de 12 años juntos, empezarían a vivir su vida separados. Se conocieron en el 2008 en la Media Maratón de Bogotá y, a partir de ese momento, comenzaron a construir una vida juntos.

En el 2017 nació su primer hijo, Matías y, cuatro años después, en 2021, nació Salvador. Como padres siempre trataron de ser los mejores y estar presentes para sus hijos.

Sin embargo, esto no los eximió de tener que enfrentarse a distintos retos de la crianza. Uno de los desafíos que vivieron Cruz y Palomeque fue cómo manejar la macrocefalia, una malformación neonatal, con la que nació su hijo menor, Salvador.

Según un artículo de la Asociación Española de Pediatría, “se define como un crecimiento del perímetro cefálico por encima de dos desviaciones estándar para la media de edad, edad gestacional y sexo”.

En una entrevista para ‘Transformar el dolor en acción’, el programa de Érika de la Vega, Carolina Cruz habló sobre uno de los desacuerdos que tuvo con el actor colombiano.

“Cuando empezamos a vivir todo lo de Salvador, el papá no quería que mostráramos a través de las redes sociales lo que estábamos viviendo con él”, explicó.

“Muy respetuoso decía: ‘no quiero que lo muestres, es mejor dejarlo así’. Yo como mamá, que somos muy distintas a los papás, decía: ¿cómo voy a esconder a mi hijo o a taparlo?”, continuó la presentadora.

Carolina Cruz contó que siempre compartió con sus seguidores todo su proceso de embarazo y los retos y desilusiones de la fertilización in vitro. Por lo tanto, mostrar a su hijo y su proceso de recuperación, también era importante para ella.

Además, la salud de su hijo se cruzó con todo el proceso de separación. La presentadora, oriunda de Tuluá, recordó que velar por el bienestar de Salvador siempre fue su prioridad.

“Mientras vivía todo lo de Salvador, también estaba la separación. Yo creo que por eso no me dio tusa. Estaba tan enfocada en sacar adelante a mi hijo, que no me dio tiempo para pensar en lo otro”, indicó.

La colombiana aclaró que ese solo fue uno de los desacuerdos que tuvo con el actor. Por más que intentaron salvar su relación, no pudieron. La pareja decidió afrontar la situación con madurez y respeto por lo que habían vivido.

“Tenemos una relación increíble. Obviamente, cuando estás viviendo el proceso, hay dolor, rabia, te estrellas y preguntas qué me faltó o qué no hice bien, pero al final encuentras las respuestas y entiendes que lo que quieren nuestros hijos son papás felices. Juntos, separados o con otras parejas. Si los papás están felices, los hijos también”, finalizó Carolina Cruz, quien es la fundadora de la Fundación Salvador de Sueños Regalo de Dios, cuyo propósito es ayudar a niños con enfermedades neurológicas.

Carolina Cruz explicó la enfermedad de su hijo | El Tiempo



Más noticias en EL TIEMPO

SOFÍA ARIAS MARTÍNEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO