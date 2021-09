Esta es la terapia antiestrés de Carolina Cruz

Carolina Cruz a diario suele compartir en sus redes sociales aspectos de su vida que no se conocen a través de la pantalla de la televisión nacional.



La modelo, empresaria y presentadora del programa 'Día a Día' publica, por ejemplo, sus rutinas de belleza, su vida en familia y también comparte detalles de estado de salud de su bebé, quien según ha contado, nació "con tortícolis debido a la posición en que se encontraba en la barriguita".



En esta oportunidad, sin embargo, la tulueña publicó en su cuenta de Instagram un aspecto que, al parecer, es clave en su vida para alejarse del estrés.



Todo se conoció porque la también presentadora Andrea Serna publicó en sus historias de Instagram que ella, al igual que a Cruz, le gusta tener todo ordenado en su hogar, pero hay algo que las diferencia.



“No soy Carito que tiene como planzazo sacar todo el clóset, bajar todo, doblar todo día de por medio y volver a ponerlo milimétricamente, esa no soy yo”, dijo Serna.

Tiempo después, Cruz compartió lo dicho por su colega y confirmó que efectivamente era cierto. “Mi terapia antiestrés es limpiar el clóset, ordenarlo mínimo una vez a la semana y todo lo que no utilizo lo entrego a fundaciones. No puedo con el ‘acumule’”, afirmó.



Los comentarios, por supuesto, no se hicieron esperar. Algunos manifestaron hacer lo mismo que la presentadora para aliviar el estrés. Otros por el contrario, aseguraron que les produce aún más estrés ordenar. Y usted, ¿qué terapias tiene para relajarse?

