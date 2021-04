Carolina Cruz contó si su salida de 'RCN' tuvo que ver con Laura Acuña

La presentadora colombiana Carolina Cruz tuvo una charla con el periodista Juan Diego Alvira en Instagram recientemente. En la transmisión en vivo, la vallecaucana empezó hablando de su tratamiento in vitro para quedar embarazada. Después, compartió información sobre su niñez, su paso por el Reinado Nacional, su empresa, sus trabajos en televisión, entre otros temas.



(Le recomendamos: Los famosos que estarán en la nueva temporada de 'MasterChef Colombia')



Una de las preguntas que le hizo Alvira apuntó a la relación de Cruz con Laura Acuña, también presentadora, pues existen rumores de que tuvieron varias peleas mientras fueron compañeras de trabajo en RCN. Le contamos qué dijo Carolina Cruz al respecto.

Luego de preguntarle a Carolina sobre cómo asimiló el reconocimiento nacional que alcanzó por su trabajo como presentadora de entretenimiento, el periodista mencionó su paso por Muy Buenos Días, programa matutino de RCN. Alvira, entonces, le preguntó que si era verdad que "había una cantidad de líos" con Laura Acuña.



(Vea: Karoll Márquez y su sexualidad: ‘Nunca he estado metido en un clóset’)



Cruz empezó diciendo que "siempre se ha tejido como un tema de chismes y 'lleva y trae' alrededor de eso". Y agregó: "Laura y yo nunca tuvimos un problema, nunca tuvimos un inconveniente. Jamás tuvimos un 'sí', jamás tuvimos un 'no'; nunca una pelea, nunca un encontrón. Nada".



Cruz aclaró que fueron muy buenas compañeras de trabajo, pero que no eran amigas. Ella cree que las personas, al ver que las presentadoras no eran tan cercanas, pensaron que existía algún tipo de odio o rivalidad entre ambas.



(Le puede interesar: El humorista Hassam regresa al programa 'Sábados Felices')



"Yo no me fui de RCN por culpa de ella, como mucha gente lo dijo. Yo me fui de Muy Buenos Días porque quería hacer otra cosa", dijo la vallecaucana.



Después de aclarar ese asunto, Cruz habló de sus relaciones pasadas y de la actual, que mantiene con el actor Lincoln Palomenque. También contó cómo ha sido su faceta como empresaria.



(Lea: Carolina Cruz explicó por qué no puso más fotos de su esposo en redes)



Cruz, actualmente, tiene dos hijos con Palomeque: Matías y Salvador. Este último nació hace menos de dos meses.



EL TIEMPO