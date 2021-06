Carolina Cruz responde si se separó de Lincoln Palomeque

La pareja conformada por la modelo y presentadora Carolina Cruz y el actor Lincoln Palomeque ha sido una de las más famosas de la farándula colombiana desde que hicieron pública su relación.

Y es que llevan juntos más de 10 años, lo que también los convierte en una de las relaciones más duraderas, aunque no han llegado al altar. De hecho, a finales de 2020, Cruz compartió una fotografía de ambos en la que señaló que ahí “empezó todo”.



La imagen corresponde a una reunión en la casa de Carlos Calero y Paulina Ceballos y, de acuerdo con la descripción, fue tomada hace más o menos 11 años.

A lo largo de su relación se han enfrentado a dificultades como la pérdida de su segundo hijo, en 2019, episodio que conmovió a muchas personas. No obstante, con el paso del tiempo concibieron a Salvador, quien nació en febrero de este año y hoy los acompaña junto a Matías, de cuatro años.



Sin embargo, en las últimas semanas el rumor de que Cruz y Palomeque pusieron fin a su relación ha cobrado fuerza.



¿Por qué surgieron los rumores?

La modelo dejó de compartir contenido junto a su pareja con tanta frecuencia como lo hacía antes, lo que despertó las dudas entre sus seguidores.



Así mismo, los internautas la cuestionaron después de que publicara un mensaje por el Día del padre sin mencionar al actor. Además, calificaron de ‘seco’ el que él le dedicó a ella por el Día de la madre.

La respuesta de Carolina Cruz

Este fin de semana la presentadora hizo parte de un en vivo en el Instagram de la actriz Yaneth Waldman. Este no fue planeado. De hecho, la modelo estaba en su cama, ya en pijama y dispuesta a dormir junto a uno de sus hijos.



Cuando Waldman notó que Carolina Cruz hacía parte de sus espectadores, la invitó a hacer parte de este.

Varios temas fueron discutidos por las mujeres, entre estos los rumores de la separación. “Para todos los que preguntan que si ella se separó: no, ella no se ha separado, dejen la bobada”, mencionó Waldman apenas surgió el interrogante.



“Yo no sé de dónde sacaron eso”, añadió Cruz, argumentando que el actor está trabajando en dos producciones a la vez, por lo que no pasa tanto tiempo en casa: “Le ha tocado durísimo, se le juntaron las dos entonces si no está en un lado está en el otro. Qué pecado. Viene, cambia maleta y vuelve y se va”.



Por otro lado, la vallecaucana reflexionó acerca de los cambios que ha tenido su vida desde que inició la pandemia.



“Ya no negocio no estar con mis hijos por nada del mundo. Siempre han sido prioridad, pero ahora más porque ya se acostumbra uno a estar con ellos mucho más tiempo”, comentó.



Finalmente, aclaró cuándo se le verá de nuevo en la televisión colombiana. Según ella, debido a que su hijo nació prematuro tuvo un mes más de licencia de maternidad, pero volverá a las pantallas el próximo 22 de julio.

