¿Se separa? Carolina Cruz habla sobre su situación sentimental

Cruz ha mantenido una relación por cerca de 13 años con el actor Lincoln Palomeque. Producto de esa unión son sus dos hijos: Matías, de tres años, y Salvador de apenas un poco más de un mes de nacido.

Sin embargo, recientemente han aumentado los rumores de una posible separación, pues han sido pocas las publicaciones y referencias de la empresaria y modelo a su pareja. De hecho, hace un tiempo hay pocas imágenes juntos.



El tema no es nuevo, pues a finales de abril de este año, tuvo que salir a explicar, en una entrevista a través de un ‘live’ en Instagram, realizado por el periodista de ‘Noticias Caracol’, Juan Diego Alvira, la modelo confesó que, tras siete años de relación con su actual pareja, decidió pedirle un tiempo al actor en el 2015.



Tal afirmación consternó a muchos seguidores de la pareja, quienes creían que s no habían tenido ningún inconveniente. Sin embargo, varios recordaron que para esas fechas se especuló que la relación había terminado y que ella había vuelto con su ex, el también actor Daniel Arenas. Esto fue desmentido por ella al afirmar que no pasó nada grave sino que simplemente le dio la "'chiripiorca'”.



Pero de nuevo, los rumores de separación crecieron y a través de Instagram una usuaria le preguntó si se había separado. A lo que ella contestó: “No me he separado porque no me he casado”.

Cruz dejó el tema ahí y no ha hecho más menciones en sus redes sociales al respecto.



