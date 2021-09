Carolina Cruz relató cómo sigue el proceso de salud con su hijo

La modelo y presentadora Carolina Cruz habló nuevamente en su cuenta de Instagram sobre cómo va el proceso de su segundo hijo Salvador, quien nació en febrero de este año y padece tortícolis.

En ocasiones anteriores, la presentadora de ‘Día a Día’ ha comentado que el hijo que tiene junto al actor Lincoln Palomeque "nació con tortícolis debido a la posición en que se encontraba en la barriguita" y no tiene ningún otro problema de salud.

A través de su Instragram Carolina le cuenta a sus seguidores cómo va el proceso de recuperación muscular de Salvador y aclara los rumores y comentarios de algunos acerca de un posible problema neurológico del niño.



En repetidas ocasiones ha aclarado y mencionado que él se encuentra en muy buenas condiciones de salud y el único inconveniente que tiene es la tortícolis gestacional.

La última actualización que hizo la vallecaucana sobre la recuperación de su hijo fue que el pequeño ya empezó a sentarse. “Ustedes son muy buenos observadores porque Salvador ya se está sentando. Ha sido un proceso lento pero seguro, que creo que en definitiva es lo más importante”, mencionó en sus historias de Instagram.



Carolina también dijo que gracias a las terapias semanales que recibe el menor ha logrado avanzar con éxito y superar de manera adecuada las dificultades de salud que se han presentado.

Carolina Cruz contó qué ha pasado con Salvador pic.twitter.com/zNOpPaUVwz — Ana (@PuraCensura) September 6, 2021

Así mismo, aclaró y desmintió los rumores de algunos medios locales que aseguraron que habría sometido a su hijo a una craneotomía, un proceso en el cual se extrae un pedazo del cráneo para retirar tejidos del cerebro.



A pesar de los comentarios recurrentes sobre la salud del pequeño, Carolina continúa mostrando orgullosa a su bebé y desmintiendo los rumores que hacen seguidores y medios de comunicación.



“No es cierto, a Salvador no le han hecho ninguna cirugía. Dile a tu contacto que se informe bien y que se dedique a hacer su trabajo dentro de esa institución, pues para eso le pagan, no para inventar chismes”, mencionó acerca del rumor de una cirugía.

