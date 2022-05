Mauricio Leal era conocido como el estilista de los famosos de la farándula colombiana. Tras su muerte, muchos publicaron mensajes de homenaje en honor al peluquero.



Esta vez fue el turno de la presentadora de televisión y ex reina de belleza Carolina Cruz quien aprovecho una dinámica de Instagram para subir una foto de conmemoración. Es conocido que en la red social se utilizan los ‘throwback thursdays’ o 'jueves de recuerdos' para publicar cosas del pasado.

En esta ocasión, Carolina escogió una foto inédita junto a Mauricio Leal. En la imagen se ve también al periodista Carlos Ochoa. El formato escogido por la actriz para compartir el recuerdo fue el de las historias de Instagram.

Historia de Instagram de Carolina Cruz en recuerdo a Mauricio Leal Foto: Instagram: @carolinacruzosorio

En la publicación se puede ver que los protagonistas están en un evento de farándula.Cruz le agregó a la historia emoticones tristes y la frase 'mi baby' al final. La fotografía se volvió viral rápidamente en las redes sociales.

​

Esta no es la primera vez que Carolina Cruz recuerda a su amigo el estilista. Desde que se conoció su muerte, la modelo ha sido una de las famosas que más ha hablado sobre el tema.



"Me faltó celebrarte el cumple y llevarte la torta que más te gustaba cómo lo hacía todos los años, nos faltó una maquillada y una portada de revista que nos quedamos debiendo. Me faltó abrazarte más y decirte más cosas lindas de las que tu nos decías a los que tanto te amamos", escribió la presentadora en su cuenta de Instagram en enero pasado.

El caso de Mauricio Leal

Luego de que Jhonier Leal admitiera haber asesinado a su hermano Mauricio y su mamá, Marleny Hernadez, el proceso ha sido dilatado y sigue en espera de una nueva audiencia.



En abril pasado Jhonier se retractó de su confesión y desde entonces ya no se realizará lo dicho en el preacuerdo con la Fiscalía. Por su parte, la familia de Mauricio y Marleny han declarado que desean que se haga justicia por las muertes.

