Carolina Cruz se ha ganado la atención de la audiencia digital y de los medios de comunicación en general por haber confesado algunas particularidades que tuvo que pasar con algunos hombres que intentaron conquistarla en el pasado. Según dijo, rechazó a varios pretendientes detallistas a causa de su “empoderamiento”.



El tema llegó mientras se encontraba realizando su rutinario trabajo como presentadora en el programa matutino ‘Día a Día’ del pasado martes 21 de febrero. En el set la acompañaban María Manotas y Yeimy Paola Vargas, quienes, al igual que Cruz, habían terminado sus relaciones sentimentales recientemente.

Así las cosas, durante buena parte del programa se tocó el asunto sobre cómo es lidiar con un divorcio y acarrear la tarea de ser madre soltera. Las tres mujeres coincidieron en lo difícil que es empoderarse al pasar por estos momentos tan complicados en materia emocional.



Vargas, en un momento de la charla, expresó que hubo varios hombres que intentaron acercarse a ella, pero que se “vieron intimidados por ser una mujer de alto impacto mediático” y con una carrera actoral consolidada. Cruz, quien escuchaba atentamente, agregó que ha cometido un “error” a lo largo de su vida precisamente por estar en ese proceso de empoderamiento.



“Cuando somos tan empoderadas y sentimos que todo lo podemos, y que no necesitamos a nadie al lado, eso es un grave error. No dejamos que la persona que está al lado cumpla con su posición de hombre”, dijo inicialmente.



“No hablo desde el machismo, sino del hombre que apoya, que consiente, que está pendiente, que te quiere invitar a comer. Eso no se nos puede olvidar a las mujeres porque nos empoderamos tanto, que decimos que nunca nos hace falta”, agregó.



Por último, la empresaria precisó en su diario vivir se hayan presentado situaciones desgastantes a causa de estos ideales, sobre todo cuando se trata del tema emocional y del hogar.



“Lo digo por experiencia propia. Yo soy pasada y es un gran defecto, porque digo: ‘A mí nada me queda grande, no necesito de nadie’. Termina uno cargándose de cosas que no se tienen por qué cargar como mujer”, expresó.



Invito a las mujeres que están pasando por situaciones similares no sentirse menos o faltas de iniciativa cuando su pareja o pretendientes son detallistas, pues por más autosuficiencia que se tenga, no se debe evitar la "atención de los hombres".



