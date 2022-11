Carolina Cruz es una de las modelos y presentadoras más reconocidas de Colombia. El pasado mes de marzo fue tendencia en redes sociales por anunciar el nacimiento de su segundo hijo, Salvador, fruto de su amor con el actor Lincoln Palomeque, con quien ya no mantiene una relación.



Recientemente, la presentadora de ‘Día a Día’ sorprendió a sus más de siete millones de seguidores en Instagram por mostrar la lujosa casa que le regaló a Luz María Osorio, su madre, quien ya se encuentra habitando la llamativa vivienda.



Es prudente resaltar que Osorio lleva varios años viviendo fuera de la ciudad y ahora regresa para “empezar una nueva vida” en Bogotá. Así las cosas, Cruz mostró el proceso de decoración y adaptación de la propiedad en un video promocional.



“Me da mucha satisfacción y felicidad. (...) superó no sólo las expectativas de mi mamá, sino que también superó las mías”, expresó la también modelo.



Por su parte Luz Osorio expresó la felicidad que sintió al ver su nueva residencia y agradeció a los trabajadores por haberse lucido con la remodelación y el diseño de interiores.



“Empezaron a bajar todos los muebles y empezaron a organizar todo muy rápido. No podía creer que estaba quedando todo tan bonito en mi apartamentos#, dijo la madre de Cruz.



Quedó mucho más lindo de lo que estaba y he contenido las lágrimas porque me emociona mucho ver los muebles, la decoración, la habitación, la tranquilidad y la paz que me está generando, que para mí es lo mejor y estoy feliz”, agregó.



