'Estudié comunicación, no terminé': Carolina Cruz dice que abandonó la universidad

Carolina Cruz es una de las presentadoras más reconocidas de la farándula, pues a lo largo de su carrera ha presentado programas como 'Día a Día', 'Muy buenos días' y 'Festival Internacional del humor'.



Cruz, por medio de sus historias ha hablado en varias ocasiones de las razones por las cuales no terminó su carrera universitaria.



(Además: 'Tuve tres embarazos, pero perdí uno': la dura confesión de Carolina Cruz).

Aunque la presentadora lleva 24 años en la pantalla chica, confesó recientemente que, mientras estudiaba, quiso comenzar y cumplir un nuevo sueño, el de ser reina de belleza.



"Estudié comunicación, no terminé mi carrera y es algo de lo que siempre me arrepiento, no gané pero logré más de lo que pensé representando a mi Valle Del Cauca, esta experiencia me hizo entender que no siempre seremos los primeros", dijo en sus historias de Instagram hace un tiempo.



(Además: Mujer que nació con dos úteros quedó embarazada en ambos y ahora tiene doble gestación).

"Debemos llenarnos de pasión y amor por lo que hacemos para lograr lo que queremos”, puntualizó.



Cabe destacar que Carolina Cruz fue porrista del América de Cali a sus 13 años, pues en su colegio se podían elegir electivas y ella quería destacar.



(Siga leyendo: Yina Calderón planea una despedida de soltera divertida y especial para Alina Lozano).

“El director de nuestro grupo, Jimmy Aristizábal, también manejaba las porristas del América de Cali… mi papá y mi hermano se pusieron felices, ¿cómo no? Si al ser yo porrista del América, ellos tenían entrada gratis a todos los partidos”.



Hacia 1999 participó en el Concurso Nacional de Belleza representando a la Señorita Valle y allí quedó en el segundo lugar.



(Además: 'Ya no sé qué hacer': Sara Uribe habla de complicada situación por adicción de su mamá).

Luego de su paso por el concurso, hizo parte del Noticiero del Espectáculo, de Jorge Barón Televisión; posteriormente pasó por el Canal RCN donde fue parte de varias producciones y actualmente se encuentra en Caracol Televisión.

Más noticias:

Epa Colombia se quema con pólvora y puso en riesgo a su bebé

Karol G habla de su peor trabajo antes de llegar a la fama: 'Trabajé en el hueco'

Anuel AA reaparece en redes sociales y preocupa a sus fans pidiendo donación de sangre