Carolina Cruz preocupa a sus seguidores tras publicar fotos de su hijo hospitalizado

Carolina Cruz es una de las presentadoras más conocidas del país, pues durante años ha tenido la oportunidad de acompañar a los colombianos en diferentes programas de televisión.



Esta gran trayectoria ha hecho que pueda acumular una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, los cuales están pendientes de su vida y su familia. En esta ocasión, preocupó a los internautas por qué compartió una fotografía de que su hijo estaba en el hospital.

El pequeño fue hospitalizado en la ciudad de Bogotá. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Por medio de sus historias de Instagram, Cruz mostró que hijo mayor, Matías, está enfrentando algunos problemas en su salud y tuvo que ser hospitalizado en la ciudad de Bogotá.



“Mi día y noche de ayer”, escribió la presentadora de 'Día a Día. Además, acompañó la publicación con una imagen en la que se le ve acostada en un camilla junto a su pequeño, quien parece estar dormido.



Esta fotografía preocupó a varios de sus seguidores, quienes le escribieron y le mandaron diferentes mensajes de apoyo. Para la tranquilidad de muchos, un tiempo después, la exreina compartió otra imagen en la que mostraba que Matías ya estaba mejor.

Incluso, mostró que ya lo habían dado de alta y se encontraba en la casa jugando con Salvador. "¡Mi ahora. Mi presente. Mi hoy!", escribió la presentadora.



Durante estos años, la presentadora ha compartido abiertamente los retos que ha tenido que enfrentar con la salud de sus hijos, en especial la de Salvador, pues sufre de una enfermedad conocida como macrocefalia.

En diferentes ocasiones, Carolina Cruz ha comentado que sus hijos son lo más importante en su vida. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz reveló por qué dejó de hacer ejercicio durante un tiempo

El 22 de noviembre, la presentadora compartió que pudo hacer ejercicio después de un tiempo, pues admitió que en los últimos días había sentido que le faltaba energía para continuar con su rutina.



“¡Casi que no! Por fin, hoy me dio la energía para levantarme a entrenar, después de casi 10 días sin hacerlo. ¡Ufff!”, comentó.



Carolina suele subir a su Instagram sus rutinas de ejercicio, sin embargo, en las últimas semanas no lo había vuelto hacerlo y varios de sus seguidores especularon que estaba enferma. Pero para evitar rumores, la presentadora volvió a publicar sus rutinas.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

