Carolina Cruz fue galardonada por parte de la fundación Caring for Colombia, en un evento realizado en Nueva York, Estados Unidos. Razón por la cual no pudo estar presente en el matutino ‘Día a día’.



El ‘Premio a la Salud’, recibido por la presentadora, se entrega a las personas que, a lo largo de su vida, han contribuido al desarrollo de la niñez en poblaciones con escasos recursos.

En el caso de la vallecaucana, este se le entregó por el trabajo que ha venido realizando con su fundación ‘Salvador de sueños’, la cual está inspirada en su hijo menor, Salvador.

(Lea además: Ricardo Montaner: el cariñoso 'reclamo' a Evaluna por 'descuidar' a Índigo).

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí).

Facebook Twitter Linkedin

Carolina Cruz recibiendo su premio durante la gala. Foto: Instagram: @tatianazuluagal

“Como resultado de una experiencia personal con su hijo, que nació en 2021, Carolina decidió crear la fundación ‘Salvador de sueños, regalo de Dios’ con el fin de garantizar tratamientos tempranos y diagnósticos a niños entre los 0 y los 5 años de edad”, se lee en el folleto de la gala ‘Extraordinary Hearts 2022’.



La organización de Carolina creó un hogar para mujeres que tienen hijos con algún problema de salud neuronal y que no cuentan con los recursos económicos para solventar los gastos que requiere su cuidado.



Según datos de su página web, desde la creación de la fundación, se han recibido más de 150 casos y se han cumplido alrededor de 44 sueños a familias que lo han necesitado.

(Lea además: Sebastián Yatra explicó la controversia sobre Camilo y Rauw Alejandro).

“No es quitarle la responsabilidad a las EPS, no es quitarle responsabilidad al sistema de salud de Colombia, que después de la pandemia quedó muy afectado, es poder tener una reacción inmediata”, dijo Cruz en el discurso de aceptación de su galardón.

El mensaje de agradecimiento

En su cuenta de Instagram, Carolina se refirió a todos los que habían hecho posible que ella obtuviera dicho premio la noche del 26 de mayo. Sus hijos, su manager, su equipo de trabajo, los padrinos que han donado a su fundación, entre otros, fueron algunos a los que ella agradeció en su mensaje.



“Que más quisiera yo que poder sanar a cada niño de nuestro país, no es fácil, no es nada fácil, pero tampoco imposible. Ya son más de 80 y hace menos de un año sencillamente no existíamos. Cómo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo: ‘Que tus miedos no sean más fuertes que tu fe’”, afirmó.

(Lea además: Duván Zapata: este sería el club que lo quiere en su plantilla).

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí).

Además de eso, la presentadora y modelo también cuestionó las acciones que como individuos hacemos para socorrer las necesidades de los demás.



“Sí, si es conmigo y contigo, tú que estás leyendo esto ahora. ¿Qué haces por otros? ¿Cómo ayudas a que este mundo sea más equitativo? Nos gusta hablar de injusticias pero no nos gusta incomodarnos para lograr un poco de igualdad”.

Más noticias

El hombre que ha gastado casi 70 millones de pesos para verse como un perro

Madre cambió su carrera por OnlyFans: tras su éxito, sumó a su hija

Shakira podría ir a la cárcel por evadir impuestos en España

Gustavo Petro habló sobre Marbelle y por qué ella 'lo odia'

Shakira no es la única: otros famosos con líos judiciales

Tendencias EL TIEMPO