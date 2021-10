Carolina Cruz reveló que no le gusta disfrazarse por trauma con ‘Pitufina’

Carolina Cruz es una de las mujeres de la farándula más reconocidas por los televidentes colombianos, pues su participación en diferentes formatos la ha hecho ganarse el cariño de los colombianos, quienes siguen muy atentamente todos sus pasos a través de las redes sociales.

Por medio de su Instagram, la presentadora no sólo comparte fotos de sus hijos, su vida diaria y 'tips' de belleza, sino que también le cuenta a sus seguidores algunos adelantos de lo que verán en las emisiones del programa matutino ‘Día a día’ de ‘Caracol Televisión’, en el que trabaja.



En esta ocasión, a propósito del estreno de la nueva temporada de ‘Yo me llamo’, producción del mismo canal, los compañeros de set de Carolina decidieron celebrar el inicio de este reality disfrazándose e interpretando a algún cantante.



Debido a esto, este lunes, la mujer le contó a sus fanáticos por medio de las historias de Instagram que, a pesar de que no le gusta mucho la idea de disfrazarse, iba a interpretar a un personaje que nadie se esperaba.



“Nosotros, los presentadores de ‘Día a día’, vamos a representar a un personaje, cada uno escogió un personaje (...) No se imaginan a quien escogí yo, estoy segura que ni se les pasa por la cabeza”, señaló Cruz.



Así mismo, afirmó que era un reto para ella y que estaba muy nerviosa porque no le gusta el tema de interpretar debido a un trauma en su niñez.



“Yo estoy nerviosísima porque no me gusta interpretar ningún personaje. Soy pésima para disfrazarme porque cuando pequeñita mi mamá me puso un disfraz de la ‘Pitufina’ y me traumatizó”, explicó la empresaria.



Este es un tema del que la modelo ha hablado en ocasiones anteriores e, incluso, para octubre de 2020 publicó una foto en sus historias de Instagram donde se puede ver el disfraz de 'Pitufina'.



Por otro lado, afirmó que a su hijo mayor tampoco le gustan mucho los disfraces, de hecho, el único que le agrada y que ha usado, durante sus casi cinco años de vida, es el traje de ‘T-rex’.



“Matías es igualito a mi, no le gusta mucho el tema de los disfraces (..) de pronto este año también va a ir con un disfraz de ‘T-rex’, pero si no le gusta, pues no. Yo, la verdad, no lo obligo a nada”, dijo Cruz.



Al final, el traje por el que se decidió a usar la presentadora fue para hacer el papel de la cantante de música urbana Ivy Queen, por lo que publicó una foto en su Instagram y añadió: “Me falta todo para ser Ivy Queen, pero aquí lo que tenemos es la buena energía para gozarnos cada día a día”.



Durante la emisión de este martes se le pudo ver con una peluca de color rojo cobrizo larga, un corsé negro, pantalón del mismo color y unas zapatillas con brillantes que hacen conjunto con su gargantilla y brazalete.

