Con emotivo mensaje, Carolina Cruz mostró las terapias de su hijo

La presentadora Carolina Cruz ha despertado gran admiración entre sus seguidores debido a la dedicación que tiene como madre, especialmente con su hijo menor Salvador.



Hace un tiempo, la presentadora reveló que su hijo había nacido con tortícolis gestacional.



(Le puede interesar: Carolina Cruz aclara si su bebé tiene problemas neurológicos).

Además aclaró que esto no fue causado por la forma en que fue concebido (fertilización in vitro).



Según la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), la tortícolis gestacional suele darse por “una mala postura del bebé dentro del útero de la madre o por un parto difícil. El bebé con tortícolis suele tener la cabeza inclinada hacia un lado y la barbilla girada hacia el otro lado”.



Y aunque no es una enfermedad grave, puesto que se puede tratar, Carolina Cruz ha dejado claro en sus redes que ha sido un proceso muy difícil para ella.

“45 minutos de llanto y esfuerzo diario, mi corazón arrugado, pero como le digo a él todos los días: lo mejor de todo esto es que no te vas a acostar de nada, nosotras somos las que más sufrimos en el proceso”, publicó Carolina Cruz junto con un video en el cual muestra las terapias del bebé.



Salvador, el también hijo menor de Lincoln Palomeque, tiene terapias de lunes a viernes y cuenta con varias personas que con su dedicación le han ayudado a su progreso.



(Siga leyendo: Carolina Cruz aclara nuevos rumores de supuesta separación).



Además, tiene el apoyo incondicional de su padre y madre, quienes han estado pendientes de su rehabilitación.



El bebé, por fortuna, ha tenido avances significativos.



Carolina expresó en algunas publicaciones que, después de las terapias, Salvador maneja mejor su cabeza y la mantiene firme.

Más noticias

Claudia López habla del bebé que perdieron con Angélica Lozano

¿Cuánto vale un saludo de Aura Geithner, Carolina Cruz u otro famoso?

La sorprendente historia de Vito, un ‘Benjamin Button’ en la vida real

Tendencias EL TIEMPO