Carolina Cruz reveló que Don Jediondo no dejaba de molestarla en programa de Caracol

Carolina Cruz es una de las presentadoras más reconocidas del país, pues durante varios años ha tenido la oportunidad de participar en diferentes programas de la televisión nacional. Actualmente, los seguidores de la famosa la pueden ver en las mañana en el matutino 'Día a Día' y en la noches en 'La vuelta al mundo en 80 risas' en el Canal Caracol.

En este último programa de humor, fueron escogidos varios famosos para que viajen de a parejas a distintos lugares del mundo. En el caso de Cruz, fue escondía para viajar con Don Jediondo a Bali, un lugar en el que ambos vivieron diferentes aventuras y sorpresas.



Recientemente, la presentadora mostró que invitó al comediante a un templo acuático en el que había diversos chorros de agua manantial para llevar a cabo procesos de sanación, purificación y abundancia.



Sin embargo, en las últimas horas mostró que el comediante nunca dejo de molestarla a pesar del momento que estaban viviendo.

La presentadora invitó al comediante a un templo acuático. Foto: Instagram @carolinacruzosorio

“Yo no podía creer lo que estaba viviendo, no podía creer estar en este lugar jajaja y ‘Don Jediondo’ no me dejaba en paz”, escribió la famosa.



Asimismo, en sus historias de Instagram compartió un corto video en el que se le rezando y a 'Don Jediondo' con un gorro de baño como si estuviera en la piscina. “Yo con toda mi fe, agradeciendo y pidiendo a Don Jediondo jajaja”, aseguró.



Por otro lado, este nuevo reto profesional para la también empresaria ha sido bastante grande, pues comentó que fue difícil separarse de sus hijos Matías y Salvador. Pero lejos de lo negativo, Cruz paso muy buenos momentos en el programa.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

