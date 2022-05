Carolina Cruz, presentadora del matutino de ‘Caracol Tv’, ‘Día a día’, ha compartido con sus seguidores diferentes reflexiones sobre la vida, el mundo espiritual y la familia.



En una de sus últimas publicaciones, la vallecaucana reveló uno de los complejos físicos que tiene. Según ella, desde que se fue a vivir a Miami, le empezaron a salir manchas oscuras en el rostro.

De acuerdo con ella, ni el paso de la edad ni las arrugas la acomplejan, pero dichas máculas sí hacen que se retoque con filtros y haga uso de herramientas de edición en sus sesiones de fotos, con el fin de ocultarlas del público.



“Las arrugas o el paso de los años es lo que menos me importa, pero tener una piel sin manchas sería un sueño. He hecho de todo y aunque mejoran, no se han ido del todo”, escribió.

En la foto de la izquierda, Cruz afirma que no tiene ningún retoque de edición digital, pero que cuenta con un gran equipo que le ayuda con el maquillaje, la luz y el peinado. Por el contrario, en la foto de la derecha es posible verla con una que otra modificación estética hecha a computadora.

Reactivación de su club de fans

Este era el carné de fidelización de la presentadora. Foto: Instagram: @carolinacruzosorio

Luego de anunciar su separación con el actor Lincoln Palomeque, la presentadora y modelo ha estado muy activa en sus redes, razón por la que ha sido muy mediática en los medios del país.



Hace unos días, la mujer publicó una fotografía en la que recordaba los momentos que había vivido cuando había creado su club de ‘fans’, quienes contaban con carné propio y beneficios por su fidelización.

“Fuimos los primeros en tener club de ‘fans’ y en fidelizar con carné de beneficios con marcas que amo para nuestros ‘caromaniacos’”, escribió la mujer.



Mostrando la acreditación que recibían quienes se fidelizaban, Cruz le preguntó a sus seguidores si les gustaría “volver a reactivar esta familia”, para así tener de nuevo los servicios que les daba ser ‘Caromaniaco’. No obstante, ella no se ha pronunciado más acerca de esta iniciativa.

