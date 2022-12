La presentadora Carolina Cruz se ha sincerado sobre las dificultades que atravesó cuando vio cómo la cabeza de su hijo Salvador crecía más de lo normal. En medio de tratamientos médicos del pequeño, llegó otro ‘balde de agua fría’: se separó del actor Lincoln Palomeque, quien es el papá también de su hijo Matías.

“Yo lloré tanto que creo que ya no tengo más lágrimas, no te puedo decir cuántos rosarios recé”, aseguró en entrevista con DON JUAN.



La sensibilidad que tiene por sus pequeños es tanta que sigue conmoviéndose al escuchar historias de otras madres. De hecho, se quebró recientemente mientras entrevistaba a la actriz Aura Cristina Geithner en el programa matutino ‘Día a Día’.

Carolina Cruz llora con la historia de Geithner



Geithner, recordada por producciones como ‘La potra zaina’ (1993), ‘Gata salvaje’ (2002) y ‘La tormenta’ (2005), también afrontó momentos complejos. Su hijo Demian dos Santos, fruto de la relación con el actor Marcelo dos Santos, empacó maletas para irse en busca de sus sueños: se radicó en Australia desde agosto de 2022 para estudiar producción musical.

(Siga leyendo: Prince Royce rompió en llanto durante un concierto y genera preocupación).

“Como mamá latina, yo dije ‘no, no puedo dejarlo allá en esa soledad, yo me voy’. Tenía que ver dónde se iba a establecer”, recordó Geithner en el programa citado, mientras Carolina Cruz la oía atentamente.



Así que, durante 22 días, estuvo acompañando a su hijo mientras se radicaba fuera de Colombia. Eso sí, con total nostalgia por verlo tomar otros caminos alejados de ella.

“El primer día que llegamos se me sentó al lado. Me puso la manito en el corazón y me dijo: ‘Mamá, ¿tú crees que voy a ser capaz de sacar a adelante esto?’”, relató entre lágrimas la artista.



“Le dije: ‘Vas a amar tu libertad y tu independencia’. 19 años estuvo conmigo, cuatro años estuvo con su padre. Esta era su primera ocasión solo, ¿tú sabes lo que es eso?”, dijo Geithner mientras miraba a Cruz.

La presentadora no pudo contener las lágrimas; visiblemente conmovida solo pudo expresar: “Ya lloré”.



“Lo comprendo porque creo que todos nosotros que somos padres sabemos lo que significa soltar. Lo sentí porque era la primera vez (de Demian) que iba a estar solo de verdad. Yo tomé fuerzas y le dije: ‘Tranquilo, no vas a estar solo. Cuando ames tu libertad te acordarás de mí, tranquilo, acá estoy para apoyarte siempre’”, relató la ahora cantante y modelo de OnlyFans.

No solo Cruz se quebró; su colega Catalina Gómez también se sintió identificada con las reflexiones de la invitada.

Carolina Cruz no aguantó las lágrimas con historia de Aura Cristina Geithner y su hijo por viaje a Australia. pic.twitter.com/pw5FZcRRcf — Ana (@PuraCensura) December 13, 2022

(Además: Ex RBD habla de la 'cocaína líquida' que consumía antes de cada concierto).

Las revelaciones de Carolina Cruz en DON JUAN

La celebridad de la televisión colombiana relató para DON JUAN el milagro que considera fue la recuperación de Salvador luego de dos cirugías de la cabeza.



“Salvador venía perfecto, desde el embarazo todo fue perfecto. La gente, dentro de su ignorancia y su brutalidad, decían que claro, que era porque yo había tenido al bebé muy vieja o por fertilización in vitro, pero eso no tiene nada que ver, es una lotería, es como cuando vos metés la mano a una bolsita y te sacás el premio”, sentenció.

(En contexto: ¿Cómo se enteró Carolina Cruz del diagnóstico su hijo Salvador?).

Facebook Twitter Linkedin

Carolina Cruz y Salvador. Foto: Instagram: @carolinacruzosorio

En términos de Cruz, al pequeño se le taparon los tubos por donde sale el líquido cefalorraquídeo, por lo cual apareció la macrocefalia que no se logró tratar con medicamentos. La única solución fue ingresar al bebé al quirófano.

“El doctor nos dijo que probablemente iba a necesitar una tercera operación, pero como Salvador es un milagrito de Dios, todo empezó a funcionar perfecto. Él es de otro planeta”, puntualizó la vallecaucana, quien creó la fundación Salvador de sueños, regalo de Dios, para apoyar a madres de escasos recursos que tienen a sus hijos con problemas de salud.

También puede leer:

- María Manotas responde a quienes le dicen que está gastando la plata de su ex.

- Carmen Villalobos reveló por qué no tuvo romance con William Levy.

- ‘Estoy tan harta de luchar’: ‘La Segura’ habla de sus problemas de salud.

- Así vivió Melina Ramírez la ruptura con Mateo Carvajal.

Tendencias EL TIEMPO