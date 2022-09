Carolina Cruz y Lincoln Palomeque fue una de las parejas más populares en la farándula colombiana, pues estuvieron más de 14 años juntos y en redes sociales siempre mostraron una relación bastante estable. Sin embargo, en marzo de este año la presentadora oficializó su separación.



Y aunque la ruptura fue definitiva, a los famosos se les sigue viendo juntos en fotos. Incluso, los internautas siguen considerando una posible reconciliación.



Es por esto que Cruz aprovechó una entrevista con el programa de televisión ‘La Red’ para aclarar su relación con el actor y resaltar que es un gran padre.

Carolina Cruz es una mujer muy activa en su Instagram, ya que mantiene subiendo constantes frases motivacionales, nostálgicas y románticas, por lo que sus seguidores creen que son indirectas para Palomeque.



Y aunque para los curiosos que rondan las redes de los exesposos existen inquietudes respecto a una posible reconciliación, lo que sí es claro es la admiración que siente la exreina por el actor, al siempre resaltar que es un gran papá.

“Yo estoy súper bien, Lincoln y yo no estamos juntos, pero es un papá muy presente, entonces mis hijos siempre están rodeados de mucho amor, siempre nos tienen a nosotros presentes”, dijo en el programa ‘La Red’.



Y además, agregó: “Yo tenía una muy buena relación, pero ya sentía que había cumplido un ciclo, porque además, yo siento que muchas veces el amor cambia, y el amor trasciende, sigue estando, pero de una manera diferente”.

La supuesta indirecta más reciente a Lincoln

“Odio tener ex porque quiero compartir memes de ex, pero luego piensan que uno no los supera”, decía la publicación.



Al subir la imagen con dicha frase, la compartió con una expresión muy peculiar para dar a entender su emoción en ese instante: “Ja, ja, ja, ja, ufff, qué cosita”.

Ante esto, varios usuarios le han preguntado si sus indirectas se tratan para el padre de sus hijos, no obstante, Cruz jamás responde a dichas preguntas.

