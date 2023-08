La reconocida presentadora Carolina Cruz se convirtió en un ángel protector para su colega Ana Karina Soto durante una crisis de ansiedad que atravesó.

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más reconocidas del país. Su reconocimiento comenzó cuando participó en el programa 'Protagonistas de novela', aunque no resultó ganadora, esta experiencia le abrió las puertas en la televisión.



A lo largo de su carrera, ha conducido programas como 'Estilo RCN' y en la actualidad forma parte del elenco del programa 'Buen Día, Colombia'.

Su talento y carisma la han consolidado como una figura importante en el medio televisivo del país.



Además de mantenerse activa en la televisión, Ana Karina Soto también está muy atenta a sus redes sociales. Recientemente, hizo una revelación sorprendente que dejó a muchos con asombro.

Conozca el duro momento por el que Ana Karina Soto pasó y Carolina Cruz la ayudó

La presentadora sorprendió a sus seguidores al realizar una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, donde compartió detalles íntimos de su vida e hizo una confesión.



Durante la dinámica, uno de sus seguidores le preguntó: "¿alguna vez has tenido ansiedad o crisis de ansiedad?".

Ana Karina afirmó que no le agrada hablar mucho sobre temas privados, sin embargo, en esta ocasión decidió abrir su corazón y confesar que en algún momento de su vida enfrentó una situación difícil debido a la ansiedad.

"A ver, a mí no me gusta mucho hablar de este tema, de hecho, nunca me habían hecho así la pregunta como tan puntual. Pero sí", expresó al inicio.

Siendo así, la presentadora de entretenimiento decidió romper su reserva y hablar sobre una faceta de su pasado, recordando el papel fundamental que Carolina Cruz jugó en su vida al salvarla de una crisis personal abrumadora.

"En una época de mi vida en la que me pasó una situación bastante compleja, complicada y difícil de llevar y asumir sufrí como (…) no sé, era una depresión mezclada con ansiedad y mi gran amiga Carolina Cruz me recomendó a Santiago Rojas y la verdad es que me ayudó muchísimo. Me hicieron unas terapias, me mandaron unas goticas y me funcionó, me ayudó mucho”, indicó.

Además, en un emotivo gesto, Ana Karina expresó su gratitud a la vallecaucana, con quien mantiene una amistad sólida desde hace varios años.



Su testimonio reflejó la importancia de contar con amigos cercanos en momentos difíciles y cómo el apoyo de Carolina fue determinante para superar esa difícil etapa.

