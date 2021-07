Carolina Cruz habló sobre la salud de su bebé y su nuevo proyecto

En febrero de este año nació Salvador, el segundo hijo de la presentadora Carolina Cruz y el actor Lincoln Palomeque. Hoy acompaña, junto a Matías - de cuatro años - a la pareja que lleva más de 10 años en una relación.



En medio de una dinámica de 'Preguntas y respuestas' que llevó a cabo en su Instagram, red social en la que tiene más de 6 millones de seguidores, la presentadora, de 42 años, dio detalles sobre la salud de Salvador.



Esto debido a que algunos de sus seguidores creían que el niño estaba enfermo. De igual manera habló sobre un nuevo proyecto que tiene como eje fundamental al menor recién nacido.



Entre estas, le preguntaron lo siguiente: "¿Está enfermo?, a lo que ella respondió que “Gracias a Dios, no”; "¿Es normal que saque la lengua?, a lo que la respuesta fue que “es más que normal, según nuestro doctor de cabecera. Cada vez la saca menos”; "¿Es un niño especial?", a lo que Carolina dijo que “especial, no. Súper especial. Es un niño deseado, amado y muy esperado, que llegó a nuestras vidas a enseñarnos más de lo que pensábamos”.



A su vez, la famosa, quien tuvo un mes más de licencia de maternidad debido a que Salvador nació prematuro, se refirió al tamaño de la cabeza del bebé, lo cual era centro de comentarios por parte de los internautas. Aunque dijo que “no es normal", aseguró que no es un signo de alarma debido a que "gracias a Dios todo está perfecto en él”.



Finalmente, la presentadora, quien volverá a las pantallas el próximo 22 de julio, compartió una publicación en la que habló más afondo sobre el tema. Junto a un par de fotografías en las que aparece junto a su hijo menor, volvió a reiterar que "gracias a Dios Salvador está más que sano y perfecto".



En la publicación, que ya tiene más de 160 mil 'Me gusta', la presentadora también habló de un nuevo proyecto que emprenderá el cual llevará el nombre de 'Salvador de sueños'.



Aunque no aclaró muchos detalles al respecto dijo que "nosotros como familia tenemos la fortuna de contar con todo lo que hemos necesitado para que Salvador esté perfecto, pero la gran mayoría no tienen estos beneficios, por este motivo nace 'Salvador de sueños' (...) Gracias a mi hijo pude entender que a este mundo vinimos a servir y a ayudar, de eso se trata".



De igual manera dijo que el proyecto, que muchos especulan sería para ayudar a familias que tienen bebés con problemas de salud, apenas está empezando, pero tiene la certeza de que será "el proyecto más importante de mi vida".



Finalmente dijo que pensó mucho en revelar lo que estaba pasando con Salvador ya que "no es justo que nosotros los padres por la felicidad y la dicha de compartir, expongamos a nuestros hijos a tanta rabia, rencor, dolor y resentimiento qué hay en el mundo y más en redes sociales".



Sin embargo, aunque señala que sus hijos han recibido comentarios que no merecen recibir, cree que la experiencia que han vivido en este último mes y medio le ayudará a muchas familias. "Todo habrá tenido sentido", concluye.



