Carolina Cruz explicó qué causó aumento del tamaño de la cabeza de su bebé

La reconocida presentadora Carolina Cruz se refirió nuevamente a la salud de su hijo Salvador y contó otro problema de salud que afrontó el menor y que fue detectado cuando tenía tres meses.



Salvador, hijo de la presentadora y el actor Lincoln Palomeque, tiene 7 meses. Cruz contó que su bebé nació con tortícolis gestacional, una enfermedad que se da debido a la posición de los niños en el vientre.



Hace pocos días, la mujer dio a conocer que las terapias en las que ha estado su hijo menor han funcionado y que el pequeño se encuentra bien de salud.



“Hoy, un mes después con lágrimas en mis ojos de dicha y felicidad, puedo decir que mi hijo está muy bien, está sano, está perfecto en el nombre de DIOS”, escribió en la descripción de una foto que publicó en Instagram y en la que aparece cargando a su bebé.



Ahora, la presentadora se refirió a un tema del que sus seguidores suelen cuestionarla constantemente: el tamaño de la cabeza de su hijo Salvador.



En entrevista con ‘La sala de Laura Acuña’, un programa de YouTube de la también presentadora, Cruz contó que a los tres meses a su hijo le empezó a crecer su cabeza más de lo normal, por lo que fue llevado al médico.



“El doctor le encontró que su cabecita estaba más grande de lo normal y empezamos a revisar qué estaba pasando”.



La presentadora explicó que a su hijo se le comenzó a acumular el líquido cefalorraquídeo, lo que generó el crecimiento de su cabeza.

Gracias a Dios yo reaccioné a tiempo y Salvador está perfecto. No tiene ningún daño neurológico, nunca lo tuvo

TWITTER

“Encontramos una situación que tenía Salvador, que afortunadamente se pudo tratar a tiempo, gracias a Dios. Fue un tema en su cabecita (...) Se empieza a acumular el agüita, que es como el líquido cefalorraquídeo que tenemos todos en la cabecita y generalmente todos lo eliminamos normalmente. Salva hizo el proceso muy bien hasta los tres mesecitos y ya después el proceso se paró, es como si la tubería se le hubiera tapado”, contó.



Y agregó: “Es como cuando uno tiene la tubería tapada, como que se tapó la tubería, y entonces el agüita empezó a generarle un tamaño más grande a la cabecita de Salvador”.



Cruz contó que vivieron momentos difíciles, pues la preocupación la llevó a buscar en internet y llegó a pensar que su hijo sufría de hidrocefalia.



“Cuando le dicen a uno ‘tu hijo tiene como agua en la cabeza’, entonces uno de una se va a Google, que es lo peor del mundo, no lo hagan por favor. Lo primero que te sale es una hidrocefalia, gracias a Dios Salvador no tenía hidrocefalia”, explicó.



Afirmó que afortunadamente reaccionó a tiempo, lo que permitió que su hijo comenzara un tratamiento de forma oportuna: “Gracias a Dios yo reaccioné a tiempo y Salvador está perfecto. No tiene ningún daño neurológico, nunca lo tuvo. Está perfecto”.



La presentadora de ‘Día a Día’ también relató que le realiza programación neurolingüística a su hijo menor.



“Yo le hago programación neurolingüística a Salvador desde ese día. Le digo ‘tú eres perfecto, tú estás perfecto, tienes la cabeza grande porque te va a caber mucha información, porque vas a ser el niño más inteligente, porque tienes mucho amor’. Y así se lo he trabajado estos cuatro meses”.



Por último, Cruz agregó que aunque este ha sido un proceso difícil le ha dejado muchas lecciones y hoy puede agradecer que su hijo está bien de salud.



“Ha sido un proceso súper lindo. Desde la gratitud de saber que nosotros hemos tenido las posibilidades de tener un buen seguro, de tener buenos médicos, de estar cobijados de personas profesionales y logramos sacar lo de nuestro hijo adelante y eso no le pasa a todo el mundo”, enfatizó.

