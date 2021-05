Carolina Cruz hablo de su situación tras contagiarse con covid-19

La modelo colombiana, Carolina Cruz, tuvo que pasar varios días encerrada en un cuarto con sus dos hijos debido al contagio por covid-19.

Así lo revelo la presentados a través de redes sociales y en entrevista con el Caracol Televisión. “Somos muy afortunados y bendecidos porque podemos contar la historia tranquilos, sin ningún resultado negativo”, afirmó.



Cruz aseguró que uno de los primeros síntomas fue la pérdida del olfato, el gusto, congestión, tos y después de realizarse la prueba, esta le salió positiva.



“Nos hemos cuidado muchísimo, salimos solo a lo estrictamente necesario, pero cuando uno está en la casa se confía un poquito. No sabemos si fue por el lado de mi mamá que también estuvo con covid. Cuando está en la casa ella se quita el tapabocas, que es el error que cometemos todos”, explicó.



Agrega que no tiene seguridad sobre dónde se pudo haber contagiado: “No sabemos si fue por el lado de mi mamá o también pudo haber sido que nosotros estuvimos con la nana de los niños y mis hijos en unos exámenes médicos que le teníamos que hacer a Salvador después de una vivista al pediatra, también pudo ser en ese lugar”, detalló Cruz.



La modelo también enfatizó en la dificultad de enfermarse junto a sus hijos: “Una cosa es enfermarse uno solo, otra muy diferente es hacerlo con tus hijos y sacar fuerzas de donde no las tienes para y por ellos”, indicó.



Detalló que Matías, su hijo, presentó síntomas muy leves. Y a Salvador aún no se le ha hecho la prueba “porque el pediatra nos dijo que está muy chiquito, pero lo más seguro es que esté contagiado porque además Matías lo besa todo el día, lo abraza”, comentó.



Carolina Cruz se encuentra en licencia de maternidad y espera regresar en un mes a presentar en el programa de televisión.



