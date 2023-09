Carolina Cruz reveló durante una entrevista que su separación con Lincoln Palomeque ocurrió hace un poco más de dos años, a pesar del anuncio del mismo en marzo del 2022.



Muchos creyeron que su ruptura apenas llevaba un año y cinco meses desde que decidieron publicar la culminación de su unión, que dejó dos hijos pequeños: Matías y Salvador.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque iniciaron su relación de pareja en 2008. Foto: Nestor Gómez. Archivo EL TIEMPO

Después de 10 años de relación, la presentadora y el actor mencionaron que la terminación de su compromiso fue de "mutuo acuerdo", sin embargo, ocho meses después de su anuncio, esta reveló que no se encontraba cómoda en ella.



“Hay momentos en las relaciones, que uno piensa, que sí quiere estar para toda la vida con esa persona, pero quién dijo que tiene que ser así. Existe un cariño, un respeto y vamos a estar siempre para toda la vida porque tenemos dos hijos, pero cuando el amor se transforma, es mejor dar un paso al costado”, aseguró a finales de noviembre del 2022 en el podcast 'Las Sandoval'.



Así mismo, declaró en otras entrevistas que se sentía muy cómoda con su soltería porque había entendido que era mejor estar en calma que intranquila en una relación que ya no estaba funcionando.



“Cuando mis ojos no brillaban más, ahí me di cuenta de que era el momento de separarse. Ser feliz en tu soledad. Sanar para volver a volar y descubrir lo hermosa que es la soledad en paz y calma”, expresó en entrevista con los 'Informantes', en ese entonces.

¿Cuándo terminó realmente con el actor?

A pesar del tiempo transcurrido, la presentadora detalló recientemente que su separación con el cucuteño en realidad sucedió mucho antes de que la opinión pública se enterará.



Al parecer, la vallecaucana finalizó su vínculo afectivo en 2021 y no en 2022, como muchos creyeron en su momento. Lo que concuerda con los rumores que surgieron con respecto a la misma en dicho año, pero que ella negó incansablemente.

Ahora, se cree que estas afirmaciones podrían haber sido ciertos, dadas sus actuales declaraciones para la revista 'Aló', donde afirmó estar separada de Palomeque desde hace más de dos años.



"Yo estoy separada de Lincoln hace más de dos años, entonces también me di tiempo para estar sola, para dedicarme a la recuperación de Salvador, a la fundación y a mí como mujer en muchos aspectos de mi vida", señaló la presentadora de 'Día a Día'.



No obstante, también confirmó que este tiempo lo aprovechó para sanar y analizar varios procesos internos sobre quién era y que quería en su nuevo camino con los cambios que decidió hacer durante esa temporada.



Proceso en el que inició una nueva relación amorosa con el piloto Jamil Farah, con quien desafía los estereotipos de la edad y los mandatos sociales, ya que ella le lleva 12 años de diferencia.



"Me dediqué a perdonar, a perdonarme, y ese proceso fue tan bonito que cuando el universo se dio cuenta de que yo estaba preparada, me lo puso ahí”, dijo la vallecaucana, sobre su nueva pareja.

La presentadora ha aclarado en varias ocasiones que se lleva muy bien con el papá de sus hijos, en tanto su noviazgo está en la etapa del enamoramiento.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

