Carolina Cruz habló de la pérdida de su segundo hijo: ‘Uno se culpa por muchas cosas’

Carolina Cruz es una de las presentadoras más famosas del país, pues durante años ha tenido la oportunidad de acompañar a los colombianos en diferentes producciones de la televisión.



En las últimas horas, Cruz fue una de las invitadas al programa de la sexóloga Flávia Dos Santos llamado ‘Placeres con Flávia’ y ahí habló de un doloroso episodio que sufrió hace unos años cuando perdió a su bebé.

La también modelo empezó contando que ella hace un tiempo, antes que su hijo Salvador naciera, quedó embarazada de su expareja, Lincoln Palomeque. Pero lastimosamente sufrió de una trágica pérdida del bebé.



“Después yo tuve una pérdida cuando empezamos a buscar el segundo bebé, a las nueve semanas, eso también fue duro porque me tuvieron que hacer un legrado, uno como mujer se culpa por muchas cosas”, confesó.



Asimismo, aprovechó para concientizar a sus seguidores y habló de que esta situación también la han vivido muchas mujeres en el país. “El 30% de las mujeres han experimentado una situación similar. Si tú pones en un salón a 10 mujeres, tres tuvimos pérdidas”, comentó la presentadora.

En ese momento, Flávia Dos Santos reflexionó sobre la diferencia en la que hombres y mujeres enfrentan la pérdida de un bebé, señalando que la mayoría de los hombres rara vez se culpan por esa clase de situaciones. Cruz mostró que ella estaba de acuerdo con lo que decía la sexóloga y afirmó que nunca ha visto a un hombre cargar con esa responsabilidad emocional.



Sin embargo, Cruz contó que Lincoln tuvo que pasar por un proceso de sanación para concebir después de la perdida de su bebé y destacó la importancia de hablar de los sentimientos sin limitaciones.



Por otro lado, habló de su tratamiento de fertilización in vitro, al cual tuvo que someterse para tener a su hijo Salvador. “Tenía 40 años y no quedaba embarazada, me di cuenta de que mi ovulación estaba baja, así que me sometí a una fertilización, fue muy rápido y gracias a ese tratamiento existe Salvador. Las tres experiencias han sido diferentes y de todas he aprendido un montón”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

