Carolina Cruz, conocida presentadora del programa ‘Día a Día’, reveló que su hijo menor, Salvador, sí había estado en cirugía. Según mencionó, el bebé ingresó a una operación por una macrocefalia hace un año exactamente.



La mujer compartió en su cuenta de Instagram un sentido mensaje, en el cual recordó cuando entregó en manos de los profesionales la salud del menor.

No está de más destacar que la evolución de Salvador ha sido realmente impresionante. Sus padres en distintas ocasiones han demostrado el orgullo que sienten por el menor y por su capacidad de superar las adversidades.



Carolina Cruz no se queda atrás, la mujer se ha convertido en un referente de valentía, tenacidad y esfuerzo para muchas madres colombianas. De hecho, en su cuenta de Instagram le ha mostrado a sus seguidores lo mucho que pueden lograr una madre y sus hijos cuando están unidos.

El mensaje de la presentadora



Este 29 de agosto, Carolina volvió a recordar esa hermosa faceta que vive al lado de sus dos hijos. Esta vez la publicación fue dedicada a Salvador.



La presentadora contó la primera vez que su hijo menor ingresó a cirugía: “Hoy, hace exactamente un año, estábamos en la Fundación Santa Fé de Bogotá esperando para tu primera cirugía por una macrocefalia que se generó a tus 3 meses, por no eliminar el líquido cefalorraquídeo que producimos diariamente los seres humanos”.



Además, agregó: “Te entregué en los brazos de todo el equipo médico de la Fundación Santa Fé de Bogotá (los mejores) y nuestro ángel Kemel Agmed Ghotme (el mejor) después de hacer todo para evitarla, pero con la confianza y la fe puesta en Dios, que todo estaría bien”.

“He perdido la cuenta de las veces que me he puesto de rodillas, los rosarios que he hecho, las personas que desde el día 1 se han unido en oración para verte bien y sano”, dijo.



Posteriormente, le agradeció a Matías, su hijo mayor, por acompañar a su hermano desde el amor y la lealtad.



Por último, Carolina le dio un mensaje a sus seguidores sobre la fe: "Nunca duden, nunca pierdan la fe. Los milagros existen y Dios siempre está presente en ellos. Hoy, al lado de mis hijos, no puedo sentirme más acompañada, feliz y plena. Que tus miedos no sean más fuertes que tu fe.”

