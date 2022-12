Carolina Cruz es una de las presentadoras y modelos más conocidas en el país. La empresaria es admirada por su talento y belleza. Sin embargo, en algunas ocasiones se ha visto envuelta en polémicas con diferentes personajes de la farándula colombiana o por su actuar.

La mamá de Matías y Salvador no solo es conocida en la televisión del país, sino que también en redes sociales, pues ha llegado a acumular 7.3 millones de seguidores en Instagram. Cruz suele ser muy activa con las publicaciones y constantemente muestra el tiempo que comparte con sus hijos o cómo es su día.



Actualmente, las redes sociales se han convertido en un negocio muy rentable e, incluso, algunos influenciadores han confesado que ganan grandes cantidades de dinero con ellas. Hace poco Carolina Cruz fue invitada al nuevo programa de Eva Rey, ‘Desnúdate con Eva Rey’. La periodista española interrogó a la presentadora para saber el monto aproximado que gana mes a mes.



Este capítulo todavía no está al aire, pero Eva ha publicado unos pequeños fragmentos en su cuenta de TikTok. En el corto clip se puede ver que la caleña en un principio se encuentra bastante incómoda y busca evadir esta pregunta.



Sin embargo, Eva fue muy insistente y logró que Cruz confesará que no sabe la cifra exacta y que tiene unos meses buenos y otros malos.



“Es como todos, hay meses muy buenos por ejemplo diciembre. Es un buen mes obviamente porque todo el mundo está comprando. Pero hay otros meses que son muy bajitos, cuando comienzas el año (hace con su mano un rodadero en bajada)”, comentó.



La española no quería quedarse con esa respuesta y con el fin de ayudarla a decir algo, sacó a relucir las declaraciones que hizo Cristina Hurtado cuando fue a su entrevista, ya que indicó que ella podría llegar a ganar alrededor de 100 millones en su cuenta de Instagram. Eva también resaltó que Cruz debería ganar más por lo que tiene un mayor reconocimiento.



Sin embargo, ante estas declaraciones la modelo entre risas comentó: “Eso Cris, me encanta porque además la adoro”. Luego, Carolina indicó que sus ganancias no superan los 100 millones de pesos. Además, recalcó que no le va mal y que es una buena fuente de ingresos.

