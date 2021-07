Carolina Cruz habla sobre avances en el tratamiento de su hijo

La presentadora y empresaria Carolina Cruz muestra constantemente en sus redes sociales a Salvador, su segundo hijo junto al actor Lincoln Palomeque, con quien lleva más de 10 años de relación.



Y, aunque recibe múltiples elogios por parte de sus seguidores, también ha tenido que aclarar en varias ocasiones cuestiones en torno a la salud del bebé.

Recientemente, Cruz, de 42 años, explicó la razón por la cual Salvador tiene que usar cintas azules en las manos y en el cuello.



En un video subido a su cuenta de Instagram, la presentadora dijo, junto a una especialista, que su hijo usa las peculiares cintas para estimular sus músculos, ya que nació con tortícolis (afección en la cual los músculos del cuello se contraen y provocan que la cabeza se incline hacia un lado).



"Para todos aquellos que me preguntan, resulta que Salvador nació con tortícolis debido a la posición en que se encontraba en la barriguita y la doctora le realiza terapia con esas cintas", aseguró Cruz.



Ahora bien, el pasado 18 de julio, Cruz subió una publicación en la que afirmó que la tortícolis de Salvador está "cada vez mejor" y le agradeció a la doctora que ha seguido el tratamiento de su hijo.



También, explicó que el menor cumple cinco meses este 19 de julio. Sin embargo, su "edad real" sería de "casi 4 meses" ya que nació de 35.6 semanas, es decir, aproximadamente un mes antes de lo usual.



"Está midiendo casi 70cm y pesando 8 kilos (...) además el clima caliente le sienta muy bien", escribió la presentadora.



Por otro lado, Cruz indicó que el tamaño de la cabeza de Salvador "poco a poco se va acomodando con su tratamiento".



Cabe recordar que hace algunas semanas la empresaria hizo una dinámica de 'Preguntas y respuestas', en la que uno de sus seguidores le preguntó sobre el tamaño de la cabeza del bebé. Ella respondió que, aunque “no es normal", tampoco es un signo de alarma debido a que "gracias a Dios todo está perfecto en él”.



Cruz, quien volverá a las pantallas el 22 de julio, también ha hablado acerca de un nuevo proyecto llamado 'Salvador de sueños'.



Aunque no aclaró muchos detalles al respecto, dijo que "nosotros como familia tenemos la fortuna de contar con todo lo que hemos necesitado para que Salvador esté perfecto, pero la gran mayoría no tienen estos beneficios. Por este motivo nace 'Salvador de sueños' (...) Gracias a mi hijo pude entender que a este mundo vinimos a servir y a ayudar, de eso se trata".



Finalmente aseguró que, a pesar de que su hijo ha recibido comentarios que no merece recibir, cree que la experiencia que ha vivido junto a Salvador en estos meses ayudará a muchas familias que estén afrontando una situación similar.

